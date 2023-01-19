Украинская армия вновь потерпела разгром на Краснолиманском направлении
Генерал-лейтенант Конашенков: Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 60 бойцов
Очередное поражение потерпели подразделения Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге в четверг Игорь Конашенков — официальный представитель Минобороны России.
Потери противника за сутки на данном направлении, со слов представителя военного ведомства, составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, были уничтожены бронетранспортёр, гаубица Д-20 и три пикапа.
"На Краснолиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Серебрянка и 24-й механизированной бригады", — сказал Конашенков.
Напомним, что ранее подразделения украинской армии также попали под российский огонь в районе населённых пунктов Григоровка, Серебрянка ДНР и западнее населённого пункта Червоная Диброва ЛНР. Кроме того, ВС РФ ликвидировали три боевые бронированные машины и четыре автомобиля ВСУ.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine