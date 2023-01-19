Украинская армия вновь потерпела разгром на Краснолиманском направлении

Очередное поражение потерпели подразделения Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге в четверг Игорь Конашенков — официальный представитель Минобороны России.

Потери противника за сутки на данном направлении, со слов представителя военного ведомства, составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, были уничтожены бронетранспортёр, гаубица Д-20 и три пикапа.

"На Краснолиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Серебрянка и 24-й механизированной бригады", — сказал Конашенков.