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Опубликовано 19 января 2023, 10:50

Украинская армия вновь потерпела разгром на Краснолиманском направлении

Генерал-лейтенант Конашенков: Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 60 бойцов

Очередное поражение потерпели подразделения Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге в четверг Игорь Конашенков — официальный представитель Минобороны России.

Потери противника за сутки на данном направлении, со слов представителя военного ведомства, составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, были уничтожены бронетранспортёр, гаубица Д-20 и три пикапа.

"На Краснолиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Серебрянка и 24-й механизированной бригады", — сказал Конашенков.

Украинская армия понесла серьёзные потери на одном из участков фронта
Украинская армия понесла серьёзные потери на одном из участков фронта

Напомним, что ранее подразделения украинской армии также попали под российский огонь в районе населённых пунктов Григоровка, Серебрянка ДНР и западнее населённого пункта Червоная Диброва ЛНР. Кроме того, ВС РФ ликвидировали три боевые бронированные машины и четыре автомобиля ВСУ.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Берковиц
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