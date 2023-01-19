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19 января, 10:54

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Южно-Донецком направлении

ВС РФ в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что российским военным удалось уничтожить более 30 украинских бойцов, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.

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Ранее Лайф рассказывал, что потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 60 бойцов. Кроме того, были уничтожены бронетранспортёр, гаубица Д-20 и три пикапа.

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vk.com / Минобороны России

Варвара Романова

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