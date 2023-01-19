Российские военные заняли более выгодные рубежи на Южно-Донецком направлении
ВС РФ в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он отметил, что российским военным удалось уничтожить более 30 украинских бойцов, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.
Ранее Лайф рассказывал, что потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 60 бойцов. Кроме того, были уничтожены бронетранспортёр, гаубица Д-20 и три пикапа.
vk.com / Минобороны России