Российские военные заняли более выгодные рубежи на Южно-Донецком направлении

ВС РФ в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что российским военным удалось уничтожить более 30 украинских бойцов, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.