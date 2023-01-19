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19 января, 10:55

В Петербурге мальчик пожаловался на кашель и температуру, а на следующий день умер

В Петербурге после жалоб на симптомы ОРВИ умер 14-летний подросток

В Санкт-Петербурге умер 14-летний подросток, который за день до кончины пожаловался маме на симптомы ОРВИ. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА "Новости".

Тело умершего подростка обнаружила его мать в ночь на 19 января. Сразу после этого она вызвала скорую, которая лишь зафиксировала смерть ребёнка. По словам женщины, за день до этого он пожаловался на небольшую температура, насморк и кашель. Причины смерти предстоит выяснить следователям.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве годовалый малыш умер через день после того, как к нему приходил педиатр. Мальчик неделю страдал от болезни, однако врачи порекомендовали продолжать амбулаторное лечение.

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Shutterstock

Артур Белкин

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