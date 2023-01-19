В Петербурге мальчик пожаловался на кашель и температуру, а на следующий день умер

В Санкт-Петербурге умер 14-летний подросток, который за день до кончины пожаловался маме на симптомы ОРВИ. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА "Новости".

Тело умершего подростка обнаружила его мать в ночь на 19 января. Сразу после этого она вызвала скорую, которая лишь зафиксировала смерть ребёнка. По словам женщины, за день до этого он пожаловался на небольшую температура, насморк и кашель. Причины смерти предстоит выяснить следователям.