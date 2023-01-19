Глава Минцифры высказался о блокировке YouTube в России
Министр Шадаев: Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась
Позиция Минцифры по блокировке видеохостинга YouTube на территории России не изменилась. Такое заявление сделал в беседе с журналистами в четверг глава ведомства Максут Шадаев. Ранее он неоднократно говорил, что необходимости в полном ограничении работы сервиса нет.
"Позиция Минцифры по блокировке "Ютуба" не изменилась", — приводит слова Шадаева ТАСС.
Напомним, что накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин спрогнозировал, что видеохостинг YouTube в ближайшее время будет заблокирован, а те, кто продолжат им пользоваться после этого, — будут наказаны.
А ранее Лайф писал о том, что видеохостинг YouTube заблокировал канал RT Balkan. Как пояснила главред проекта Елена Милинчич, опубликованные ролики не нарушали правила платформы, а сам канал был запущен совсем недавно.