Глава Минцифры высказался о блокировке YouTube в России

Позиция Минцифры по блокировке видеохостинга YouTube на территории России не изменилась. Такое заявление сделал в беседе с журналистами в четверг глава ведомства Максут Шадаев. Ранее он неоднократно говорил, что необходимости в полном ограничении работы сервиса нет.

"Позиция Минцифры по блокировке "Ютуба" не изменилась", — приводит слова Шадаева ТАСС.

Напомним, что накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин спрогнозировал, что видеохостинг YouTube в ближайшее время будет заблокирован, а те, кто продолжат им пользоваться после этого, — будут наказаны.