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19 января, 11:05

Глава Минцифры высказался о блокировке YouTube в России

Министр Шадаев: Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась

Позиция Минцифры по блокировке видеохостинга YouTube на территории России не изменилась. Такое заявление сделал в беседе с журналистами в четверг глава ведомства Максут Шадаев. Ранее он неоднократно говорил, что необходимости в полном ограничении работы сервиса нет.

"Позиция Минцифры по блокировке "Ютуба" не изменилась", приводит слова Шадаева ТАСС.

Высокомерное поведение YouTube способствует развитию его аналогов, заявил IT-эксперт

Высокомерное поведение YouTube способствует развитию его аналогов, заявил IT-эксперт

Напомним, что накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин спрогнозировал, что видеохостинг YouTube в ближайшее время будет заблокирован, а те, кто продолжат им пользоваться после этого, — будут наказаны.

А ранее Лайф писал о том, что видеохостинг YouTube заблокировал канал RT Balkan. Как пояснила главред проекта Елена Милинчич, опубликованные ролики не нарушали правила платформы, а сам канал был запущен совсем недавно.

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Сайт Минцифры

Марина Калегина

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