За минувшие сутки российские военные в ходе выполнения задач в рамках СВО уничтожили до 80 бойцов ВСУ на Донецком направлении, а также три французские артиллерийские установки Caesar ("Цезарь") и артиллерийскую систему М-777. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За истекшие сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки Caesar, артиллерийская система М-777 американского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две САУ "Акация", — заявил Конашенков.

Кроме этого, в районе населённого пункта Карловка в ДНР был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а в районе Курахово — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.