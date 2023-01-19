Роспотребнадзор поддержал инициативу о запрете вейпов

Любые идеи российских властей, направленные на сохранение здоровья граждан, имеют право на существование. Роспотребнадзор концептуально поддерживает такие предложения, сообщили в пресс-службе ведомства, комментируя инициативу по запрету вейпов в стране.

"Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что сегодня продажа табачных изделий, если концентрация никотина превышает 20 мг/мл, запрещена. Несмотря на это, ведомство в рамках исследований уже выявляло продукцию, в которой этот уровень превышен.

Там также отметили, что нередко в вейпах содержатся вещества, которые не указаны в составе. Например, метаболиты растений, парфюмерные компоненты, препараты против чесоточных клещей, компоненты чистящих средств и освежителей воздуха. Всё это при вдыхании внутрь может причинить вред здоровью, подчеркнули в Роспотребнадзоре.