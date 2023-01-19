Врач рассказала, в каких случаях герпес может быть симптомом онкологии и СПИДа

Герпес является распространённой инфекцией ротовой области, вызывающей болезненные язвочки и волдыри. Симптомы должны исчезнуть сами по себе в течение одной-двух недель, при использовании противовирусных препаратов — немного быстрее. Однако хронические незаживающие язвы, вызванные вирусом простого герпеса, могут быть признаком синдрома приобретённого иммунодефицита (СПИДа) или злокачественной опухоли. О том, как отличить герпес от чего-то посерьёзнее, читателям Лайфа рассказала заведующая отделением общей онкологии и реконструктивно-пластической хирургии ФГБНУ "Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского" Елена Батухтина.

По словам эксперта, диагноз "злокачественная опухоль" ставится на основании исследования клеточного состава при биопсии или соскоба новообразования.

"Более простой и быстрый способ — это соскоб. Врач специальным инструментом скоблит поверхность новообразования и переносит полученный материал на стекло, которое потом направляется в цитологическую лабораторию. Результат, как правило, можно получить в течение одних-трёх суток. Более длительный по времени, но и более информативный способ — это биопсия. Хирург под местной анестезией вырезает или отщипывает кусочек ткани от 0,2 до 0,5 см и направляет на гистологическое исследование. Результат готовится от трёх до 14 рабочих дней", — рассказывает собеседница Лайфа.

Батухтина подчеркнула, что качественно выполнить биопсию или соскоб новообразования может только профильный специалист — онколог. А своевременная диагностика онкологических заболеваний, по её словам, позволяет обеспечить эффективность хирургического и других видов противоопухолевого лечения, не требуя калечащих операций. Обращение к онкологу и проведение комплекса мероприятий, направленных на раннюю диагностику предраковых заболеваний, позволяет обеспечить эффективность лечения и предотвращение возникновения злокачественных опухолей.

"Это несложно. Если язвочка, болячка, волдырь долго не заживают, в течение двух-трёх недель надо обязательно обратиться к онкологу. А также необходимо обратиться к специалисту, если язвочка заживает, а потом опять появляется", — настоятельно рекомендует врач.