Защитник Сантос рассказал о выборах нового капитана "Зенита"

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос рассказал, что новый капитан команды, который должен сменить Деяна Ловрена, перешедшего в "Лион", пока не выбран. Об этом футболист сообщил в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Насколько я понимаю, пока ещё капитан не выбран. Не знаю, как это будет происходить. Наверное, Сергей Семак в какой-то момент должен принять решение и сообщить о нём команде, но пока что этого не произошло", — сказал Сантос.

Спортсмен подчеркнул, что самое важное, чтобы каждый член команды нёс в себе "частичку капитанской ответственности". По его словам, это необходимо, чтобы "Зенит" не оставлял шансов соперникам.