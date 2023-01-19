Защитник Сантос рассказал о выборах нового капитана "Зенита"
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос рассказал, что новый капитан команды, который должен сменить Деяна Ловрена, перешедшего в "Лион", пока не выбран. Об этом футболист сообщил в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
"Насколько я понимаю, пока ещё капитан не выбран. Не знаю, как это будет происходить. Наверное, Сергей Семак в какой-то момент должен принять решение и сообщить о нём команде, но пока что этого не произошло", — сказал Сантос.
Спортсмен подчеркнул, что самое важное, чтобы каждый член команды нёс в себе "частичку капитанской ответственности". По его словам, это необходимо, чтобы "Зенит" не оставлял шансов соперникам.
Ранее Лайф рассказывал, что нападающий "Зенита" Юри Алберто, выступавший за "Коринтианс" на правах аренды, стал полноценным игроком бразильского клуба. В Санкт-Петербург же отправятся два игрока — защитник Роберт Ренан и полузащитник Эдуардо Кейроc.
ТАСС / Валентина Певцова