Минцифры: 350 тысяч россиян оформили "Паспорт болельщика"

350 тысяч россиян оформили "Паспорт болельщика" (Fan ID), который позволяет им посещать матчи Российской премьер-лиги. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

"Сегодня карту болельщика оформили уже 350 тысяч человек. Для нас вызов на этот год — сделать весь процесс оформления карты в электронном виде, без необходимости посещения МФЦ", — заявил Шадаев.