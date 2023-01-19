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19 января, 11:55

Минцифры: 350 тысяч россиян оформили "Паспорт болельщика"

350 тысяч россиян оформили "Паспорт болельщика" (Fan ID), который позволяет им посещать матчи Российской премьер-лиги. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

"Сегодня карту болельщика оформили уже 350 тысяч человек. Для нас вызов на этот год — сделать весь процесс оформления карты в электронном виде, без необходимости посещения МФЦ", — заявил Шадаев.

Закон о Fan ID начал действовать на всех стадионах клубов РПЛ

Закон о Fan ID начал действовать на всех стадионах клубов РПЛ

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация разработала программу мотивации болельщиков посещать матчи чемпионата страны на фоне введения Fan ID в Москве и рекомендовала внедрить её футбольным клубам.

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ТАСС / Валентин Егоршин

Артур Белкин

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