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19 января, 11:52

Замглавы офиса Зеленского предрекли скорую отставку

Депутат Рады Гончаренко рассказал о готовящейся отставке замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко

В Верховной раде сообщили о готовящейся отставке замруководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко. Такими сведениями поделился в своём телеграм-канале депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

"Мои источники сообщают, что будет уволен Кирилл Тимошенко с должности заместителя председателя ОП. Также идёт разговор об увольнении ещё одного министра", — утверждает парламентарий.

Напомним, что Кирилл Тимошенко занимает пост замруководителя Офиса президента Украины с 21 мая 2019 года. Осенью прошлого года его заметили на джипе для беженцев, что вызвало скандал в украинской прессе. Оказалось, что Тимошенко использует для служебных поездок внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд.

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Ранее Лайф сообщал, что 17 января Офис президента Украины принял отставку Алексея Арестовича с должности советника. Причиной тому стало его недавнее признание, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО.

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Wikipedia / PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Марина Калегина
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