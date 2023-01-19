Замглавы офиса Зеленского предрекли скорую отставку
Депутат Рады Гончаренко рассказал о готовящейся отставке замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко
В Верховной раде сообщили о готовящейся отставке замруководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко. Такими сведениями поделился в своём телеграм-канале депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.
"Мои источники сообщают, что будет уволен Кирилл Тимошенко с должности заместителя председателя ОП. Также идёт разговор об увольнении ещё одного министра", — утверждает парламентарий.
Напомним, что Кирилл Тимошенко занимает пост замруководителя Офиса президента Украины с 21 мая 2019 года. Осенью прошлого года его заметили на джипе для беженцев, что вызвало скандал в украинской прессе. Оказалось, что Тимошенко использует для служебных поездок внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд.
Ранее Лайф сообщал, что 17 января Офис президента Украины принял отставку Алексея Арестовича с должности советника. Причиной тому стало его недавнее признание, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО.
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