Замглавы офиса Зеленского предрекли скорую отставку

В Верховной раде сообщили о готовящейся отставке замруководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко. Такими сведениями поделился в своём телеграм-канале депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

"Мои источники сообщают, что будет уволен Кирилл Тимошенко с должности заместителя председателя ОП. Также идёт разговор об увольнении ещё одного министра", — утверждает парламентарий.

Напомним, что Кирилл Тимошенко занимает пост замруководителя Офиса президента Украины с 21 мая 2019 года. Осенью прошлого года его заметили на джипе для беженцев, что вызвало скандал в украинской прессе. Оказалось, что Тимошенко использует для служебных поездок внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд.