Гоблин Пучков жёстко прошёлся по Смольянинову, Назарову и Гребенщикову

Деятелей культуры, которые осуждают действия РФ, нужно лишать гражданства и изымать имущество. Об этом заявил публицист, переводчик Дмитрий Гоблин Пучков, комментируя высказывания артистов с антироссийской позицией. В частности, он затронул высказывания актёров Артура Смольянинова и Дмитрия Назарова, а также певца Бориса Гребенщикова, которые оскандалились негативным отношением к российской спецоперации на Украине.

"Они кто для нас? Изменники Родины? Вот внутри у нас есть статья за дискредитацию вооружённых сил, а за такое отношение к государству что-то должно быть или нет? С моей точки зрения, давно пора вернуть процедуру лишения гражданства", — сказал Пучков в беседе с радио "Комсомольская правда".

Подобных артистов публицист назвал "позором России". Он считает, что кроме лишения гражданства РФ у них необходимо изымать денежные активы и недвижимость.

"А то хорошо получается: он тут две бабушкины квартиры сдаёт в Москве и прекрасно себя чувствует на Лазурном Берегу. Не надо, не должен ты себя нигде хорошо чувствовать. Из России ты деньги получать не будешь. У нас капитализм — бить надо по самому больному — по кошельку", — добавил он.