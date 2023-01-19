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19 января, 11:47

Гоблин Пучков жёстко прошёлся по Смольянинову, Назарову и Гребенщикову

Дмитрий Гоблин Пучков призвал лишать гражданства и квартир артистов, критикующих РФ

Деятелей культуры, которые осуждают действия РФ, нужно лишать гражданства и изымать имущество. Об этом заявил публицист, переводчик Дмитрий Гоблин Пучков, комментируя высказывания артистов с антироссийской позицией. В частности, он затронул высказывания актёров Артура Смольянинова и Дмитрия Назарова, а также певца Бориса Гребенщикова, которые оскандалились негативным отношением к российской спецоперации на Украине.

"Они кто для нас? Изменники Родины? Вот внутри у нас есть статья за дискредитацию вооружённых сил, а за такое отношение к государству что-то должно быть или нет? С моей точки зрения, давно пора вернуть процедуру лишения гражданства", — сказал Пучков в беседе с радио "Комсомольская правда".

Подобных артистов публицист назвал "позором России". Он считает, что кроме лишения гражданства РФ у них необходимо изымать денежные активы и недвижимость.

"А то хорошо получается: он тут две бабушкины квартиры сдаёт в Москве и прекрасно себя чувствует на Лазурном Берегу. Не надо, не должен ты себя нигде хорошо чувствовать. Из России ты деньги получать не будешь. У нас капитализм — бить надо по самому больному — по кошельку", — добавил он.

По мнению Гоблина Пучкова, такие меры в отношении известных личностей будут показательным примером для остальных — чтобы понимали, что можно говорить, а что нельзя.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что музыкант и композитор Борис Гребенщиков собрал 12 миллионов евро, часть из которых передал на нужды украинским войскам. Актёр Артур Смольянинов в интервью заявил о том, что готов сражаться за Украину, а его коллега Дмитрий Назаров не раз нелестно высказывался о специальной военной операции.

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ТАСС / Валентин Егоршин

Илья Суриков

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