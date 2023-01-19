Сомнолог объяснил, кто рискует внезапно умереть из-за храпа

Существует три фактора, которые указывают на риск внезапной смерти из-за храпа, рассказал сомнолог, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. В беседе с РИА "ФедералПресс" он отметил, что в первую очередь речь идёт о людях с ожирением — они могут скончаться от недостатка кислорода, так как дыхательные пути "сдавливаются жиром".

"Природа не предусмотрела, что человек может быть таким полным. Дыхательные пути сужаются, сдавливаются жиром на уровне шеи. Структуры глотки, языка, нёба, миндалин тоже жиреют, и трубка дыхательная становится очень узкой", — отметил медик.

Кроме того, в зоне риска люди, имеющие увеличенные миндалины. По словам специалиста, чаще всего такая проблема встречается у детей, однако взрослые тоже подвержены такому недугу. Он пояснил, что на третьей стадии гипертрофии миндалины во время храпа начинают соприкасаться с глоткой. Как отметил Бузунов, признаком увеличенных миндалин, а значит нарушения дыхания, может быть смещённая назад нижняя челюсть.

В качестве третьего фактора риска сомнолог назвал курение и распитие алкоголя. Врач отметил, что эти привычки усугубляют апноэ во сне — задержку дыхания, которую провоцирует, например, резкий скачок давления. Как пояснил медик, как правило, организм в таком случае просыпается, чтобы восстановить дыхание, но после алкоголя мышцы находятся в расслабленном состоянии, поэтому проходимость глотки не восстанавливается.

Бузунов отметил, что если человек страдает от храпа и остановки дыхания во сне, усталости, разбитости с утра, ночной отрыжки, скачков давления, частого мочеиспускания, головных болей, ночной потливости и беспокойного сна, то нужно обязательно обратиться к сомнологу.