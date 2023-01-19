Иван Краско рассказал о состоянии после перенесённого инсульта

Госпитализированный в начале января с инсультом актёр Иван Краско чувствует себя хорошо и в конце месяца он намерен участвовать в спектакле. Об этом 92-летний артист заявил в беседе с телеканалом "Звезда".

"Чувствую я себя нормально, здоровым человеком, готовым к работе, 27-го играю спектакль в театре", — сказал актёр.