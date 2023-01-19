"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 января, 11:41

Иван Краско рассказал о состоянии после перенесённого инсульта

Актёр Иван Краско сообщил, что после перенесённого инсульта чувствует себя нормально

<p>Иван Краско. Обложка © ТАСС / Роман Пименов</p>

Иван Краско. Обложка © ТАСС / Роман Пименов

Госпитализированный в начале января с инсультом актёр Иван Краско чувствует себя хорошо и в конце месяца он намерен участвовать в спектакле. Об этом 92-летний артист заявил в беседе с телеканалом "Звезда".

"Чувствую я себя нормально, здоровым человеком, готовым к работе, 27-го играю спектакль в театре", — сказал актёр.

Напомним, Ивана Краско госпитализировали 6 января. В одну из больниц Санкт-Петербурга он поступил с инсультом. Причём, как сообщил представитель артиста, сначала Краско определили в реанимационное отделение, но позже перевели в обычную палату.

"Он прежде всего человек": Актёр Иван Краско предложил жильё бездомному брату концертного директора

"Он прежде всего человек": Актёр Иван Краско предложил жильё бездомному брату концертного директора

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров