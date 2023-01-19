Посетителям Эрмитажа покажут осколок снаряда, который разорвался в музее в годы ВОВ

Государственный Эрмитаж 19 января представит в стенах Главного штаба выставку, посвящённую 80-летию прорыва блокады Ленинграда. На ней покажут осколок снаряда, разорвавшегося в Зимнем дворце в годы Великой Отечественной войны, сообщает газета "Петербургский дневник" .

Также посетители выставки смогут увидеть документальные свидетельства разрушений Зимнего дворца и рисунки знаменитой блокадной художницы Веры Милютиной. Кроме того, в подвале музея будут представлены два зала, служившие в годы ВОВ бомбоубежищами для людей. К слову, к 2024 году там планируют открыть экспозицию о жизни Эрмитажа в годы блокады Ленинграда.