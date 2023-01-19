В Швеции двух братьев отправили за решётку за шпионаж в пользу России

По данным СМИ, речь идёт о двух братьях 42 и 35 лет иранского происхождения — Пеймане и Пайаме Киа. Они признаны виновными в передаче конфиденциальной информации спецслужбам РФ на протяжении десяти лет. Суд утверждает, что обвиняемые получили на руки около ста секретных документов, чтобы впоследствии передать их российской стороне. Старший из братьев, который работал в Службе безопасности Швеции, получил пожизненный срок, младший — девять лет и девять месяцев.