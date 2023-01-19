В Швеции двух братьев отправили за решётку за шпионаж в пользу России
Шведский суд приговорил к тюремным срокам двух граждан страны за шпионаж в пользу России
Шведский суд вынес приговор двум гражданам страны за шпионаж в пользу России. Об этом сообщает издание Svenska Dagbladet.
По данным СМИ, речь идёт о двух братьях 42 и 35 лет иранского происхождения — Пеймане и Пайаме Киа. Они признаны виновными в передаче конфиденциальной информации спецслужбам РФ на протяжении десяти лет. Суд утверждает, что обвиняемые получили на руки около ста секретных документов, чтобы впоследствии передать их российской стороне. Старший из братьев, который работал в Службе безопасности Швеции, получил пожизненный срок, младший — девять лет и девять месяцев.
Ранее ФСБ России сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина США по статье о шпионаже. Иностранца подозревают в сборе разведывательной информации по биологической тематике. Американское посольство в РФ пока никак не комментировало эту информацию.
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