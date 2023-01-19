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19 января, 11:28

Космонавт Федяев полетит на МКС на американском Crew Dragon в конце февраля

<p>Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев отправится на МКС на американском корабле Crew Dragon не ранее 26 февраля 2023 года. Как сообщается на сайте госкорпорации, сейчас он проходит подготовку к полёту.

"В рамках программы перекрёстных полётов космонавт госкорпорации "Роскосмос" Андрей Федяев отправится на Международную космическую станцию на американском пилотируемом корабле Crew Dragon в составе экипажа миссии Crew-6 не ранее 26 февраля 2023 года", — говорится в сообщении.

Вместе с ним в экипаж войдут астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. Запуск корабля пройдёт из Космического центра имени Кеннеди в американском штате Флорида.

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Артур Белкин

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