На Алтае нашли останки неандертальца-счастливчика возрастом 70 тысяч лет

Группа учёных РАН впервые смогла описать целую семью неандертальцев, которая жила в сибирской пещере на территории современного Алтая около 70 тысяч лет назад. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала доктор исторических наук, профессор РАН, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Ксения Колобова.

"В этом исследовании речь идёт о неандертальцах, которые примерно 70 тысяч лет назад пришли с территории Центральной и Восточной Европы и принесли с собой специфическую традицию обработки камня. Здесь они охотились на бизонов и лошадей. Это были кочевые племена", — рассказала Колобова.

По словам специалистов, неандертальцы могли вести контактную охоту на бизонов, не метая дротики и копья, а лишь втыкая их. Именно это говорит о силе живших 70 тысяч лет назад людей.

"Если мы возьмём среднего представителя нашего вида сейчас и среднего представителя неандертальцев, то я бы поставила на неандертальца", — добавила Колобова.

При этом отследить жизнь одного из представителей племени им удалось при помощи найденного молочного зуба. По словам специалиста, вырос он в Чагырской пещере в горах Алтая, там же и умер, что говорит о том, что это могло восприниматься как надёжное убежище. За находку учёные уже прозвали жившего неандертальца "счастливчиком".