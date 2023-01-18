Древние люди стали расти и толстеть после того, как начали пить молоко

Употребление молока спровоцировало увеличение роста и веса древних людей в некоторых регионах 2000–7000 лет назад. К такому выводу пришли специалисты из Университета Западного Лондона, результаты их работы описываются в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Эксперты изучили рост и массу тела 3507 скелетов, "возраст" которых составил до 25 тысяч лет, и заметили, что в период между пятнадцатью и десятью тысячами лет назад люди по всей Евразии и Северо-Восточной Африке существенно потеряли в весе и высоте. Учёные отмечают, что земледелие развивалось в разных регионах независимо друг от друга, фермеры доставляли с собой урожай и молочных животных в те части Евразии, которые занимали охотники-собиратели.

Однако кое-где, включая Центральную и Северную Европу, людям пришлось перейти от производства сыра и йогурта к потреблению сырого молока, которое содержит больше лактозы, благодаря чему они получали больше энергии. В тех регионах, в которых имеются генетические доказательства увеличения потребления молока, и замечены скелетные следы возросшей массы тела и роста.