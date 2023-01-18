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18 января, 15:03

Турецкие учёные обнаружили артефакты, которые могут быть частями Ноева ковчега

<p>В Турции нашли артефакты, которые могут быть частями Ноева ковчега. Фото © <a href="https://expatguideturkey.com/the-secret-of-noahs-ark-is-being-investigated-in-istanbul/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Expat Guide Turkey</a></p>

В Турции нашли артефакты, которые могут быть частями Ноева ковчега. Фото © Expat Guide Turkey

В Турции обнаружили артефакты, которые могут быть останками библейского Ноева ковчега. Их изучают представители Стамбульского технического университета и Университета Агры Ибрахима Чечена, пишет Expat Guide Turkey.

Согласно преданию, на этом ковчеге ветхозаветный патриарх Ной спас от Всемирного потопа представителей животного мира — по паре от каждой особи. Как сказано в Писании, ковчег пристал к горе Арарат, которая находится на территории турецкой провинции Агры.

Там учёные обнаружили предметы, которые похожи на куски окаменевшего дерева. Если подтвердится их принадлежность к ковчегу, это станет мировой сенсацией, считают местные СМИ.

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Ранее Лайф писал о том, что следы Всемирного потопа были найдены в Карелии. Они позволили сделать вывод о том, что погребённые под морским песком дома могли стремительно уйти под воду из-за масштабного наводнения в те времена, когда Ной построил ковчег.

Илья Суриков

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