Турецкие учёные обнаружили артефакты, которые могут быть частями Ноева ковчега

В Турции обнаружили артефакты, которые могут быть останками библейского Ноева ковчега. Их изучают представители Стамбульского технического университета и Университета Агры Ибрахима Чечена, пишет Expat Guide Turkey.

Согласно преданию, на этом ковчеге ветхозаветный патриарх Ной спас от Всемирного потопа представителей животного мира — по паре от каждой особи. Как сказано в Писании, ковчег пристал к горе Арарат, которая находится на территории турецкой провинции Агры.

Там учёные обнаружили предметы, которые похожи на куски окаменевшего дерева. Если подтвердится их принадлежность к ковчегу, это станет мировой сенсацией, считают местные СМИ.