Таинственные артефакты в Карелии подтверждают реальность Всемирного потопа Оглавление Что за артефакты нашли в Карелии Что именно произошло шесть тысяч лет назад Что говорят легенды о Всемирном потопе Неужели библейский потоп действительно был? Погребённые под морским песком дома, похоже, стремительно ушли под воду в результате масштабного наводнения, и оно произошло примерно тогда же, когда Ной построил легендарный ковчег. 16579 16579 Всемирный потоп. Айвазовский И.К. 1864 г. Фото © Wikipedia

Что за артефакты нашли в Карелии

Найденные в Карелии фрагменты древней керамики. Фото © Петрозаводский государственный университет

Это был керамический сосуд. Образец древней карельской посуды с характерным ромбоямочным орнаментом. Такой узор — явный признак того, что в этот сосуд что-то насыпали или наливали во времена позднего неолита, примерно в начале IV тысячелетия до нашей эры. Именно тогда в этих краях — у реки Выг — были "в моде" такие украшения.

Найденный в Карелии древний наконечник стрелы. Фото © Петрозаводский государственный университет

А вот наконечник от стрелы. Учёные опытным глазом увидели, что он не местный: по их словам, эту вещь сделали в сотнях километров отсюда, примерно там, где сейчас Архангельск. Более того, археологи нашли посуду с узором, который является "визитной карточкой" древнего Зауралья, и это просто поражает исследователей: где Карелия, а где Зауралье. Всё это означает, что даже достаточно далёкие "допотопные" поселения активно друг с другом контактировали.

Так вот, о "допотопных временах": все эти предметы были найдены археологами в явном беспорядке, и при этом никаких останков жителей поселения не обнаружено. Получается, люди куда-то ушли, в спешке оставив весьма нужные в хозяйстве вещи. А самое главное: древние дома погребены под слоем морского песка. По мнению учёных, здесь случилось наводнение. И не просто наводнение. Как рассказали специалисты Петрозаводского государственного университета, ещё в 1930-е годы советские учёные нашли в Карелии древнее поселение, которое оказалось под водой, но тогда они сочли, что это было какое-то локальное природное явление. Нынешние новые находки меняют это представление и создают картину уже поистине вселенского потопа.

— Когда мы находим такие памятники не у самой воды, а где-то на высоте полтора-два метра над уровнем моря и они замыты слоем морского песка, это означает довольно серьёзный подъём воды. Примерно три метра, — рассказал Лайфу глава нашедшей эти поселения экспедиции, доцент кафедры отечественной истории Петрозаводского государственного университета Александр Жульников.

По его словам, о том, что шесть тысяч лет назад на Земле резко поднялся уровень Мирового океана, на самом деле говорит и самая древняя летопись Карелии — знаменитые петроглифы, выбитые на скалах рисунки.

Беломорские петроглифы. Фото © Wikipedia

— Ещё Юрий Александрович Савватеев (известный археолог, первооткрыватель петроглифов. — Прим. Лайфа) тоже с этим столкнулся: там и петроглифы были замыты наносом песка, это его тоже удивляло. И в определённый момент прекращается создание наскальных изображений. Возможно, с этим тоже связано, после этих событий оно и прекратилось, — предполагает исследователь.

Что именно произошло шесть тысяч лет назад

Как отметил археолог, до этого потопа Карелия наслаждалась лучшим с точки зрения климата временем в своей истории: было гораздо теплее, в окрестностях Беломорска росли дубы. И вдруг начинается "перестройка": стремительно становится холоднее и более влажно.

— Это циклические, периодические явления в природе. Очень много выпадает дождей, много воды, и уровень воды, особенно в примыкающих к морю реках и в самом море, начинает подниматься. Белое море немного изолированное, и исследователи климата говорят, что в эти периоды постепенно в водоёмах поднимается вода. И, я так понимаю, в какой-то момент это приобрело такие критические масштабы, когда случилось такое наводнение, — предполагает Александр Жульников.

Что говорят легенды о Всемирном потопе

Интересно, что Библия — не первый источник преданий об этой глобальной катастрофе. О потопе говорится, например, в античном мифе: Зевс решил смыть с лица Земли род людской за грехи, но известный своей любовью к людям Прометей научил своего сына Девкалиона, как построить ковчег, сын спасся в нём вместе с супругой Пиррой, и от них пошло новое поколение.

А как минимум за полторы тысячи лет до Рождества Христова примерно о том же самом вещала, к примеру, шумеро-аккадская мифология. Одна из вавилонских табличек с рассказом о потопе датируется 1637 годом до нашей эры. Есть даже версия, что история о Ноевом ковчеге — это заимствованная и немного по-другому истолкованная шумерская легенда.

У шумер говорится, что высшие силы были разгневаны многочисленностью людей, их шумностью, бесконечной суетой, поэтому они решили вернуть Земле мир и покой, то есть принялись изводить человечество всевозможными бедствиями: то чумой, то засухой, то, наконец, потопом. Но один из богов оказался филантропом (как Прометей), он предупредил земного мудрого царя о грядущей стихии, нарисовал ему чертёж спасительного корабля и выдал подробные инструкции насчёт животных, которых надо взять на борт.

Среди очевидных отличий библейской версии можно отметить, к примеру, продолжительность потопа: у шумер — семь дней, в Ветхом Завете — сорок. Примечательна и трактовка кары небесной: по Библии, Господь хотел уничтожить не человечество как таковое, а разврат, в котором оно погрязло, он любил людей и предупредил благочестивого Ноя, что он и его семья избраны как новое начало человеческой цивилизации.

Неужели библейский потоп действительно был?

В мировой науке накопилось довольно много доводов в пользу того, что такое событие имело место несколько тысяч лет назад. Кстати, попытки определить дату постройки Ноева ковчега приводят к довольно разнообразным результатам, но в основном речь идёт о IV тысячелетии до нашей эры.

А, например, по теории черноморского потопа на самом деле многочисленные легенды гласят о событии, которое произошло в VI тысячелетии до нашей эры, то есть 7,5 тысячи лет назад. Согласно этой гипотезе, изначально на месте Чёрного моря было большое пресноводное озеро, но из-за мощного землетрясения его стали заполнять солёные воды из Средиземного моря, уровень воды в нём поднялся на 140 метров.

По мнению Александра Жульникова, главное доказательство реальности Всемирного потопа — археологические находки на Ближнем Востоке.

— Замытые на Евфрате остатки древних поселений, покрытых наносами, они и являются главным свидетельством того, что в Библии описано реальное событие, потому что целые города покрыты такими наносами. То есть вода разрушала целые города. И это нашло отражение в людских легендах, — говорит учёный.

Древний шумерский город Ур. Фото © Wikipedia

Это руины древнего шумерского города под названием Ур, он находился на территории современного Ирака, в так называемом Междуречье — между Тигром и Евфратом. Кстати, Ур считается родиной Авраама. Около сотни лет назад при раскопках здесь на 20-метрой глубине нашли внушительный слой глины — почти 2,5 метра толщиной. А глина может образоваться только в присутствии воды. И у учёных есть подозрение, что это след того самого катастрофического наводнения, о котором тысячелетиями по миру ходят легенды.

Могут ли находки в Карелии оказаться ещё одной деталью мозаики, которую пытаются собрать историки, археологи и палеоклиматологи?

— Я не буду утверждать, что это случилось в один и тот же год, но такая глобальная перестройка климата имела место на всей Земле, и отголоски этих событий мы сейчас зафиксировали в Карелии, — заключил археолог.

Фото © ТАСС / Метцель Михаил Читали ли вы Библию? 0 Да, и Ветхий, и Новый Завет прочёл(-ла) целиком Только фрагменты Совсем не читал(-ла)

Авторы Адель Романенкова