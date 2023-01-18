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18 января, 14:58

Глава СПЧ Фадеев попросил проверить законность содержания в СИЗО журналистки Баязитовой

Глава Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев попросил генпрокурора Игоря Краснова взять под личный контроль дело журналистки Александры Баязитовой и проверить законность её ареста. Напомним, её обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка.

"В условиях СИЗО многие её хронические заболевания могут обостриться. Обращает на себя внимание также тот факт, что уже четыре месяца никаких следственных действий с её участием не производилось. Кроме того, на иждивении Александры Баязитовой до ареста находилась её 74-летняя мать", — говорится в обращении главы СПЧ на имя Краснова.

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Ранее Лайф сообщал, что Баязитову оставили в СИЗО до 7 февраля 2023 года. Журналистка с рядом серьёзных заболеваний, в том числе сахарным диабетом второго типа, содержится в следственном изоляторе с августа прошлого года.

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Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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