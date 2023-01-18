Глава СПЧ Фадеев попросил проверить законность содержания в СИЗО журналистки Баязитовой

Глава Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев попросил генпрокурора Игоря Краснова взять под личный контроль дело журналистки Александры Баязитовой и проверить законность её ареста. Напомним, её обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка.

"В условиях СИЗО многие её хронические заболевания могут обостриться. Обращает на себя внимание также тот факт, что уже четыре месяца никаких следственных действий с её участием не производилось. Кроме того, на иждивении Александры Баязитовой до ареста находилась её 74-летняя мать", — говорится в обращении главы СПЧ на имя Краснова.