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Регион
Опубликовано 18 января 2023, 14:51
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Польша встревожена усталостью Запада от украинских событий

Премьер Польши Моравецкий: Россия терпелива, а Запад от украинского конфликта немного устал

На Западе чувствуется определённая усталость от ситуации вокруг Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью журналистам на полях форума в Давосе.

Политику задали вопрос о том, ценят ли мировые лидеры вклад Варшавы в общее дело по оказанию помощи Киеву. Моравецкий ответил положительно, но добавил, что присутствует "что-то такое, как усталость".

"Сегодня очень отчётливо видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, потому что Россия терпелива, <…> а Запад немного устал", добавил польский премьер.

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Ранее в Польше озвучили неприятную для Киева правду о методах Украины. Журналист Ян Энгельгард в статье для издания Mysl Polska напомнил, что киевский режим запретил русский язык, сносит памятники русским поэтам и писателям, а вместо них устанавливает новые — Степану Бандере и прочим украинским националистам.

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Марина Калегина
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