Польша встревожена усталостью Запада от украинских событий

На Западе чувствуется определённая усталость от ситуации вокруг Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью журналистам на полях форума в Давосе.

Политику задали вопрос о том, ценят ли мировые лидеры вклад Варшавы в общее дело по оказанию помощи Киеву. Моравецкий ответил положительно, но добавил, что присутствует "что-то такое, как усталость".

"Сегодня очень отчётливо видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, потому что Россия терпелива, <…> а Запад немного устал", — добавил польский премьер.