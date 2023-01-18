Мантуров рассказал, чем российский электрокар будет лучше Tesla

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что провёл испытание образца электрокара С-класса E-NEVA и внёс несколько корректировок. Он считает, что эта машина должна быть доступна для "среднего покупателя".

Денис Мантуров — о российском электрокаре E-NEVA. Видео © LIFE

По словам Мантурова, он оценил машину в июле прошлого года в Нижнем Новгороде на площадке концерна ВКО "Алмаз-Антей". В него входит Обуховский завод, который и занимается разработкой электрокара.

"Я сделал ряд определённых вводных, которые сейчас учитываются в процессе создания опытного образца", — отметил министр.

Он считает, что на данный момент самое главное — определиться с экономикой проекта и индустриальным партнёром, который займётся серийным выпуском. Мантуров рассчитывает, что это удастся сделать в ближайшие несколько месяцев.

Сравнивая российский электрокар с американской Tesla, министр указал, что отечественный вариант должен быть доступен более широкому кругу покупателей.

"Эта категория автомобилей рассчитана на среднего покупателя, имеется в виду покупательная способность. Tesla ближе к бизнес-классу и премиальному классу. У нас всё-таки задача сегодня с вами обеспечить насыщение внутреннего рынка, тех, кто в основном заинтересован в приобретении транспорта", — заявил Мантуров.