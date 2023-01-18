Хейт и буллинг на "Мисс Вселенная" довели участницу из России до нервного срыва
Российская участница "Мисс Вселенная" Линникова рассказала о нервном срыве из-за атмосферы на конкурсе
Анна Линникова — участница конкурса "Мисс Вселенная". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_lnnn
Конкурс "Мисс Вселенная" закончился, но страсти вокруг российской участницы Анны Линниковой, особенно в украинском сегменте интернета, продолжаются. Об этом рассказала kp.ru сама девушка. По словам уроженки Оренбурга, в её адрес по-прежнему льются тонны хейта и лжи, например, рассказывают, как она якобы бегала за участницей из Украины ради совместной фотографии.
"Лишь однажды я подошла и вежливо поздоровалась. Она ответила, что не хочет иметь со мной ничего общего, потому что я русская. Ну и больше я к ней никогда не подходила", — говорит Анна.
По словам русской красавицы, перед пресс-конференцией на "Мисс Вселенная" дело даже дошло до нервного срыва. Особенно обидно девушке было за национальный наряд, который должна была продемонстрировать жюри каждая конкурсантка. Команда, которая помогала Анне Линниковой готовиться к этому этапу конкурса, вдохновлялась короной Российской империи и постаралась отдать дань уважения нашей истории и культуре. Получилось царственно, красиво и женственно, но недоброжелатели на конкурсе всё перевернули с ног на голову и благородный тёмно-красный цвет платья обозвали цветом крови, а саму россиянку — "мисс геноцид".
"У меня даже случился нервный срыв. Несколько раз я плакала, все это видели и понимали, как мне непросто. Но некоторые девушки, например, из Украины, из Швейцарии никаким образом мне не помогали", — пожаловалась она.
Платье императрицы и ярко-розовый купальник: Россиянка Линникова затмила участниц на конкурсе "Мисс Вселенная – 2023"
Напомним, что в конкурсе "Мисс Вселенная", который проводится в Новом Орлеане, победила представительница Штатов Р'Бонни Нола Габриэль. Она в прошлом году стала обладательницей титула "Мисс США". Россиянка, как и украинка, не попала в число 16 финалисток конкурса "Мисс Вселенная – 2023", туда вышли только представительницы Западного полушария.