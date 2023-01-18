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18 января, 14:44

Миссия МАГАТЭ начала работу на Чернобыльской АЭС

Гросси сообщил о начале работы миссии МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации начала работу на Чернобыльской АЭС. Соответствующее сообщение он оставил в "Твиттере".

"Сегодня я запустил [работу] миссии поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле. Наши специалисты останутся на всех украинских АЭС, чтобы оказать жизненно важную помощь в области ядерной безопасности и защиты в эти чрезвычайно сложные времена", — отметил Гросси.

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о прибытии пятой группы экспертов на Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о прибытии пятой группы экспертов на Запорожскую АЭС

Ранее же, как сообщал Лайф, свою работу начала миссия экспертов МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС.

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ТАСС / Пётр Сивков

Артур Белкин

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