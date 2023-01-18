Миссия МАГАТЭ начала работу на Чернобыльской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации начала работу на Чернобыльской АЭС. Соответствующее сообщение он оставил в "Твиттере".

"Сегодня я запустил [работу] миссии поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле. Наши специалисты останутся на всех украинских АЭС, чтобы оказать жизненно важную помощь в области ядерной безопасности и защиты в эти чрезвычайно сложные времена", — отметил Гросси.