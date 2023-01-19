Гроб Кикабидзе накрыли флагами Грузии и Украины во время церемонии прощания

В Грузии сегодня проходят похороны знаменитого советского актёра Вахтанга Кикабидзе. Прощание состоялось в церкви Кашвети на проспекте Руставели, куда пришли родные артиста, друзья и поклонники, сообщает издание "Дни.ру".

Примечательно, что гроб Кикабидзе был украшен грузинским и украинским флагом. По всей видимости, такое решение приняла семья актёра, ведь при жизни тот всячески публично поддерживал Незалежную. Похоронят звезду "Мимино" и других фильмов режиссёра Георгия Данелии рядом с мамой.