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19 января, 11:53

Гроб Кикабидзе накрыли флагами Грузии и Украины во время церемонии прощания

<p>Гроб Вахтанга Кикабидзе накрыли флагами Грузии и Украины. Обложка © <a href="https://dni.ru/showbiz/2023/1/17/515847.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Дни.ру"</a></p>

Гроб Вахтанга Кикабидзе накрыли флагами Грузии и Украины. Обложка © "Дни.ру"

В Грузии сегодня проходят похороны знаменитого советского актёра Вахтанга Кикабидзе. Прощание состоялось в церкви Кашвети на проспекте Руставели, куда пришли родные артиста, друзья и поклонники, сообщает издание "Дни.ру".

Примечательно, что гроб Кикабидзе был украшен грузинским и украинским флагом. По всей видимости, такое решение приняла семья актёра, ведь при жизни тот всячески публично поддерживал Незалежную. Похоронят звезду "Мимино" и других фильмов режиссёра Георгия Данелии рядом с мамой.

Вахтанга Кикабидзе похоронят на кладбище в Тбилиси рядом с матерью

Вахтанга Кикабидзе похоронят на кладбище в Тбилиси рядом с матерью

Напомним, Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января в возрасте 84 лет. Он умер в клинике в Тбилиси после продолжительного лечения. Всенародную любовь ему принесла комедия "Мимино", снятая в 1977 году.

Наталья Исакова

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