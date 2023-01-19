Гроб Кикабидзе накрыли флагами Грузии и Украины во время церемонии прощания
Гроб Вахтанга Кикабидзе накрыли флагами Грузии и Украины. Обложка © "Дни.ру"
В Грузии сегодня проходят похороны знаменитого советского актёра Вахтанга Кикабидзе. Прощание состоялось в церкви Кашвети на проспекте Руставели, куда пришли родные артиста, друзья и поклонники, сообщает издание "Дни.ру".
Примечательно, что гроб Кикабидзе был украшен грузинским и украинским флагом. По всей видимости, такое решение приняла семья актёра, ведь при жизни тот всячески публично поддерживал Незалежную. Похоронят звезду "Мимино" и других фильмов режиссёра Георгия Данелии рядом с мамой.
Напомним, Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января в возрасте 84 лет. Он умер в клинике в Тбилиси после продолжительного лечения. Всенародную любовь ему принесла комедия "Мимино", снятая в 1977 году.