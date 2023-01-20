За что на Украине топят легенду футбола Андрея Шевченко В Незалежной олигархи воюют за контроль над Украинской ассоциацией футбола (УАФ), осваивающей сотни миллионов евро от УЕФА. Под раздачу уже попал тренер Шевченко, которого обвинили в помощи России. 19 января, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей / ЕРА / Robert Perry / POOL © shutterstock

В чём обвиняют Шевченко

На днях по украинским СМИ разлетелось сенсационное заявление председателя общественной организации "Ассоциация футболистов Украины" Олега Печёрного о якобы подкупе Андрея Шевченко в интересах России. Главный злодей, по словам общественника, — олигарх Роман Абрамович. По его указке Шева якобы должен будет уговорить мировых спортивных чиновников отменить все введённые ограничения в отношении российского футбола.

— Вы же знаете, что Россия оказалась за бортом международного футбола. Исправить ситуацию можно при наличии в составе УЕФА/ФИФА своего сильного лобби, которое не было бы скомпрометировано, имело бы футбольную репутацию и которое трудно было бы заподозрить в симпатиях к Путину. Шевченко — просто идеальная кандидатура, которая ещё очень любит деньги, как сплетничают люди из его близкого окружения, — цитируют Печёрного журналисты.

По словам активиста, этот замысел существует ещё с лета 2022 года и будет реализован в случае, если Шева сумеет попасть в руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ). План якобы такой: из 20 млн долларов, выделяемых Абрамовичем, 10 млн в качестве гонорара Шевченко забирает себе, остальное пойдёт на подкуп функционеров ФИФА и УЕФА.

Заядлый футбольный общественник и, судя по футболке, большой патриот Украины. Олег Печёрный. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Олег Печёрный

— Деньги Шевченко должен тратить на лоббистов, на включение административных или силовых рычагов, на медийную кампанию по пиару, преимущественно в западных медиа, на перелёты, переговоры, вероятно, ещё вознаграждение своих сотрудников, — заявил 56-летний спортивный общественник из Днепропетровска.

Стоит отметить, что ранее футболист уже попадал под критику местных фанатов. Ему вспоминали и короткую личную беседу с будущим президентом России после матча в Москве в 1999 году, и недостаточно жёсткое отношение к украинским футболистам, игравшим в российских клубах после 2014 года, и дружбу с российским олигархом. Однако с таким накалом страстей легенде украинского футбола, пожалуй, ещё не приходилось сталкиваться.

В какие скандалы попадали футбольные функционеры Украины

Обстановка вокруг Шевченко резко накалилась в декабре прошлого года после решения исполкома УАФ выдвинуть его на пост главы организации вместо арестованного тогда же действующего президента — Андрея Павелко.

Сейчас Павелко подозревают в хищении 717 тыс. долларов на изготовление искусственного покрытия для футбольных площадок. Российским футбольным болельщикам он известен тем, что за месяц до своего задержания обратился в ФИФА и УЕФА с требованием исключить Российский футбольный союз (РФС) за интеграцию команд из Крыма. Украинского чиновника арестовали до 22 января, ожидается, что на днях его судьба окончательно определится.

Нынешний глава УАФ и пламенный патриот Андрей Павелко. Фото © apral.ru

После начала СВО России на Украине Андрей Шевченко публично выступил против России, обещал всячески помогать украинской армии, собирал деньги на нужды военных в Европе и даже, по его же собственным словам, задумывался пойти добровольцем на фронт. В общем, сделал всё, чтобы дистанцироваться от темы предательства.

Однако это не помогло. Апофеозом необычно слаженной волны обвинений футболиста в пророссийской позиции стало совместное заявление ФИФА и УЕФА с угрозой исключить УАФ из членства в футбольных организациях в случае, если её возглавит Шевченко.

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Почему Андрея Шевченко обвинили именно сейчас?

С момента своего учреждения УАФ и ту же УЕФА связывают тесные финансовые отношения. Например, только европейцы в период с 1999-го по 2015 год перечислили предназначенные для Федерации футбола Украины (так сначала называлась УАФ) около 380 млн евро. Однако перечислили не напрямую, а через посредника — оффшорную компанию Newport Management Limited.

Григорий Суркис (слева) на трибуне с Андреем Павелко. Фото © pravda.football

Эта компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах и, по слухам, контролируется украинским бизнесменом и футбольным функционером Григорием Суркисом, который с 2000-го по 2012 год возглавлял ФФУ, а также более 10 лет (до февраля 2019-го) был членом исполкома УЕФА. До сих пор никто толком не знает, сколько денег осело на счетах оффшора и насколько от этого стали богаче отправители.

По Павелко украинская пресса работала с 2016 года. За это время вскрывался вывод 1 млн долларов "футбольных" денег в Арабские Эмираты, журналисты расписывали схемы двойных и тройных продаж специального оборудования для строительства спортивных площадок, на которых осваивались сотни тысяч евро. Уличали в предоставлении неверных данных о состоянии чиновника в декларациях о доходах. Однако вплоть до последнего времени украинская Фемида закрывала на это глаза.

Судя по всему, кто-то очень не хочет, чтобы Шевченко занял хлебное кресло президента УАФ, поэтому развернул против него кампанию.

Фото © ТАСС / ЕРА / Alessandro Garafallo / POOL

Как футболист может быть связан с олигархом

В 2019 году немецкий медиахолдинг DW провёл журналистское расследование, согласно которому украинский футболист Шевченко тесно общался с Романом Абрамовичем и отдыхал на одной из его яхт.

С 2015 года Шевченко являлся совладельцем британской инвестиционной брокерской компании MC Peat & Co. LLP. По мнению немецких журналистов, лондонская фирма создавалась казначеем британской короны сэром Майклом Питом при участии людей из круга Абрамовича якобы для привлечения иностранных инвесторов в тогдашний золотодобывающий бизнес олигарха — предприятия Highland Gold Mining на Дальнем Востоке.

За время своей работы MC Peat & Co. LLP сумела привлечь для российского золотодобытчика около 13 млн долларов британских инвестиций.

Фото © ТАСС / Alessandro Garafallo / POOL

Лайф выяснил, что Андрей Шевченко вышел из числа учредителей MC Peat & Co. LLP в ноябре прошлого года. Сейчас в Великобритании футболист владеет SHEVA LIMITED и возглавляет эту компанию, расположенную в Лондоне по адресу 46 Queens Grove. Род занятий обозначен как тренерская работа.

Авторы Евгений Кузнецов