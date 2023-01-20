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20 января, 09:21

Официанты хотели эффектно поздравить гостя, но чуть не спалили ресторан Басты в Москве

Пожар произошёл в ресторане рэпера Басты в Москве

В Москве официанты ресторана Frank by Basta, который принадлежит рэперу Василию Вакуленко, чуть не спалили заведение, когда хотели поздравить гостя с днём рождения. Подробности истории рассказывает телеграм-канал Mash.

Официанты хотели эффектно поздравить гостя, но чуть не спалили ресторан Басты в Москве. Видео © Telegram / Mash

Инцидент произошёл в заведении в районе станции метро "Театральная". Во время поздравлений официанты зажгли праздничные фонтаны, однако не заметили, как огонь мгновенно перекинулся на висевшие новогодние декорации. Впрочем, сориентироваться работники заведения и пришедшие гости сумели достаточно быстро: одни быстро встали из-за стола и отошли на безопасное расстояние, другие оперативно принесли огнетушитель и ликвидировали возгорание. В итоге никто не пострадал, а ресторан оплатил счёт гостей.

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Ранее же Лайф рассказывал, как в подмосковной деревне Голубое психотерапевт с 30-летним стажем подожгла информационный стенд в подъезде многоэтажки и чуть не устроила крупный пожар.

Обложка ©

Telegram/Mash

Артур Белкин

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