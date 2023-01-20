Официанты хотели эффектно поздравить гостя, но чуть не спалили ресторан Басты в Москве

В Москве официанты ресторана Frank by Basta, который принадлежит рэперу Василию Вакуленко, чуть не спалили заведение, когда хотели поздравить гостя с днём рождения. Подробности истории рассказывает телеграм-канал Mash .

Инцидент произошёл в заведении в районе станции метро "Театральная". Во время поздравлений официанты зажгли праздничные фонтаны, однако не заметили, как огонь мгновенно перекинулся на висевшие новогодние декорации. Впрочем, сориентироваться работники заведения и пришедшие гости сумели достаточно быстро: одни быстро встали из-за стола и отошли на безопасное расстояние, другие оперативно принесли огнетушитель и ликвидировали возгорание. В итоге никто не пострадал, а ресторан оплатил счёт гостей.