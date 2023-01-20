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20 января, 06:47

В Приморье загорелся склад с алкоголем на площади 1000 квадратных метров

В городе Артём Приморского края спасатели ликвидируют пожар на складе с алкоголем, площадь которого составляет 1000 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

В Приморье ликвидируют крупный пожар на складе с алкоголем. Видео © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю

На момент прибытия спасателей огнём была охвачена крыша здания. В результате ЧП обошлось без погибших и пострадавших, на месте работает 34 пожарных и девять единиц техники. Причины возгорания неизвестны. Добавим, что позднее в МЧС сообщили о локализации пожара.

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Обложка ©

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю

Артур Белкин

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