В Приморье загорелся склад с алкоголем на площади 1000 квадратных метров

В городе Артём Приморского края спасатели ликвидируют пожар на складе с алкоголем, площадь которого составляет 1000 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

В Приморье ликвидируют крупный пожар на складе с алкоголем. Видео © Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю

На момент прибытия спасателей огнём была охвачена крыша здания. В результате ЧП обошлось без погибших и пострадавших, на месте работает 34 пожарных и девять единиц техники. Причины возгорания неизвестны. Добавим, что позднее в МЧС сообщили о локализации пожара.