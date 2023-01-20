Юлия Савичева призналась, что Полина Гагарина ненавидела её после "Фабрики звёзд"

Российская певица Юлия Савичева заявила, что Полина Гагарина ненавидела её. Причиной тому стало решение продюсера Максима Фадеева взять на конкурс Eurobest в 2004 году свою подопечную. В результате Савичева представляла Россию вместо победительницы "Фабрики звёзд – 2" Гагариной. Об этом певица рассказала в интервью Яне Чуриковой.

"Конечно, Гагарина меня ненавидела. А за что меня было любить? Говорила: "Вот Савичеву продвигали, а меня не отправили", — поделилась Савичева.

По её словам, Гагарина не поехала на конкурс из-за того, что отказалась подписывать контракт с продюсером. При ином раскладе победительница "Фабрики звёзд – 2" смогла бы отправиться и на World Best, и на "Евровидение", но решила учиться, отметила Савичева. Гостья Чуриковой также рассказала, почему сама решилась поехать на Eurobest вместо Гагариной.

"Я в этом не участвовала. Я вообще туда не лезу, в эти договорённости. Мне сказали: "Дорогая, едем туда-то с такой-то песней", — сказала Савичева.