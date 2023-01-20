Юлия Савичева призналась, что Полина Гагарина ненавидела её после "Фабрики звёзд"
Обложка © Telegram / Юлия Савичева, VK / Полина Гагарина
Российская певица Юлия Савичева заявила, что Полина Гагарина ненавидела её. Причиной тому стало решение продюсера Максима Фадеева взять на конкурс Eurobest в 2004 году свою подопечную. В результате Савичева представляла Россию вместо победительницы "Фабрики звёзд – 2" Гагариной. Об этом певица рассказала в интервью Яне Чуриковой.
"Конечно, Гагарина меня ненавидела. А за что меня было любить? Говорила: "Вот Савичеву продвигали, а меня не отправили", — поделилась Савичева.
По её словам, Гагарина не поехала на конкурс из-за того, что отказалась подписывать контракт с продюсером. При ином раскладе победительница "Фабрики звёзд – 2" смогла бы отправиться и на World Best, и на "Евровидение", но решила учиться, отметила Савичева. Гостья Чуриковой также рассказала, почему сама решилась поехать на Eurobest вместо Гагариной.
"Я в этом не участвовала. Я вообще туда не лезу, в эти договорённости. Мне сказали: "Дорогая, едем туда-то с такой-то песней", — сказала Савичева.
Ранее певица Полина Гагарина призналась, что из-за стресса похудела до рекордных 48 килограммов. По её словам, килограммы ушли из-за развода с фотографом Дмитрием Исхаковым в 2020 году.