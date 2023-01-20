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20 января, 06:39

Юлия Савичева призналась, что Полина Гагарина ненавидела её после "Фабрики звёзд"

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/yuliasavicheva/692" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юлия Савичева</a>, VK / <a href="https://vk.com/polinagagarina?ysclid=ld451k5kvc367351464&z=photo-170578_457261316/album-170578_120715899/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Полина Гагарина</a></p>

Обложка © Telegram / Юлия Савичева, VK / Полина Гагарина

Российская певица Юлия Савичева заявила, что Полина Гагарина ненавидела её. Причиной тому стало решение продюсера Максима Фадеева взять на конкурс Eurobest в 2004 году свою подопечную. В результате Савичева представляла Россию вместо победительницы "Фабрики звёзд – 2" Гагариной. Об этом певица рассказала в интервью Яне Чуриковой.

"Конечно, Гагарина меня ненавидела. А за что меня было любить? Говорила: "Вот Савичеву продвигали, а меня не отправили", — поделилась Савичева.

По её словам, Гагарина не поехала на конкурс из-за того, что отказалась подписывать контракт с продюсером. При ином раскладе победительница "Фабрики звёзд – 2" смогла бы отправиться и на World Best, и на "Евровидение", но решила учиться, отметила Савичева. Гостья Чуриковой также рассказала, почему сама решилась поехать на Eurobest вместо Гагариной.

"Я в этом не участвовала. Я вообще туда не лезу, в эти договорённости. Мне сказали: "Дорогая, едем туда-то с такой-то песней", — сказала Савичева.

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Светлана Оперук

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