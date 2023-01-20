Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после истязания девочки-инвалида в школе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту истязания девочки-инвалида в одной из школ Мухоршибирского района Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Поводом для этого стал появившийся в соцсетях ролик, на котором три подростка избивают и замахиваются на девочку – инвалида по зрению. Рядом же стоит толпа других учеников, но никто из них не предпринимает попыток остановить происходящее. Не вмешался в ситуацию и охранник, который, по словам комментаторов, видел всё по камерам видеонаблюдения.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Вячеславу Викторовичу Сухорукову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования", — говорится в сообщении.
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VK / Мензелинск FM 99.7