Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после истязания девочки-инвалида в школе

Поводом для этого стал появившийся в соцсетях ролик, на котором три подростка избивают и замахиваются на девочку – инвалида по зрению. Рядом же стоит толпа других учеников, но никто из них не предпринимает попыток остановить происходящее. Не вмешался в ситуацию и охранник, который, по словам комментаторов, видел всё по камерам видеонаблюдения.