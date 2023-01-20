Британцы назвали Зеленского идиотом после слов о причастности РФ к падению вертолёта
Читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского за обвинение России в крушении вертолёта
Читателей британского издания The Daily Mail крайне возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского о причастности России к авиакатастрофе с вертолётом в Броварах. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По словам Зеленского, крушение вертолёта с руководством МВД Украины является не несчастным случаем, а следствием российской специальной военной операции. Вместе с тем он вновь попросил о поставках вооружения и заявил о цели Киева — "освободить все наши территории", в том числе и Крым.
"Несчастным случаем" оказался идиот Зеленский. Этот отвратительный человек должен уйти", — написал один из комментаторов.
Другой призвал западные страны перестать "плясать под дудку" украинского президента, назвав его наглым мошенником. Третий подчеркнул, что США и их союзники "должны убрать" Зеленского и вообще перестать его поддерживать. Ещё один пользователь, намекая на объёмы финансовой поддержки Киеву, предположил, что лидер Украины сейчас уже достраивает себе новое поместье в Великобритании.
"Представьте себе, как вы даёте вашим соседям в долг деньги, которые якобы нужны им, чтобы оплатить счета за электричество, а потом видите, как они пригоняют новую машину, едут в отпуск и покупают дизайнерскую одежду. Ни дать ни взять Зеленские", — написал один из пользователей.
Напомним, утром 18 января в городе Бровары Киевской области рухнул вертолёт с руководством МВД Украины на борту. В результате авиакатастрофы 17 человек погибли, в том числе четверо детей и министр внутренних дел Незалежной Денис Монастырский. Украинское ведомство уже опубликовало список погибших в воздушном судне. Причём вертолёт упал между детским садом и жилым домом. Основные версии катастрофы озвучили в МВД Украины.
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