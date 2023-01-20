Британцы назвали Зеленского идиотом после слов о причастности РФ к падению вертолёта

Читателей британского издания The Daily Mail крайне возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского о причастности России к авиакатастрофе с вертолётом в Броварах. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Зеленского, крушение вертолёта с руководством МВД Украины является не несчастным случаем, а следствием российской специальной военной операции. Вместе с тем он вновь попросил о поставках вооружения и заявил о цели Киева — "освободить все наши территории", в том числе и Крым.

"Несчастным случаем" оказался идиот Зеленский. Этот отвратительный человек должен уйти", — написал один из комментаторов.

Другой призвал западные страны перестать "плясать под дудку" украинского президента, назвав его наглым мошенником. Третий подчеркнул, что США и их союзники "должны убрать" Зеленского и вообще перестать его поддерживать. Ещё один пользователь, намекая на объёмы финансовой поддержки Киеву, предположил, что лидер Украины сейчас уже достраивает себе новое поместье в Великобритании.