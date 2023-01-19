Президент Незалежной Владимир Зеленский и его режим не имеют никакой собственности в Крыму. Об этом заявил в телеграм-канале глава полуострова Сергей Аксёнов, комментируя видеообращение украинского лидера к участникам Всемирного экономического форума в Давосе с просьбой поставить Киеву тяжёлое вооружение. Зеленский также заявил, что Крым является землёй Украины, которую он намерен вернуть.

"Ничего "своего" ни у Зеленского, ни у других членов его шайки, ни у несостоявшегося государства Украина в Крыму нет. Море, горы и всё, что создано на полуострове трудом и талантом наших предков, что завоёвано ими в тяжёлых боях, принадлежит крымчанам, принадлежит России по праву и по справедливости", — написал он.

Аксёнов подчеркнул, что Крым "сыт незаметным свинством" и никакое вооружение не поможет Киеву пробраться на полуостров и забрать его. Даже если Украина попытается это сделать, то в результате потеряет ещё другие территории вдобавок к уже утраченным, а также в Незалежной появятся "тысячи новых могил".

"Но, может быть, это и есть настоящая цель Зеленского?" — задался вопросом Аксёнов.