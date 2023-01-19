Боррель назвал страну ЕС, которая вряд ли избавится от энергоресурсов РФ к концу года

К концу текущего года все страны Евросоюза, кроме, возможно, Венгрии, избавятся от энергоресурсов из России. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель во время выступления в Международном университете в Испании.

"К концу года все страны избавятся полностью от энергетических ресурсов России. Возможно, Венгрия станет исключением по политическим причинам", — сказал он.