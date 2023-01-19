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19 января, 12:36

Боррель назвал страну ЕС, которая вряд ли избавится от энергоресурсов РФ к концу года

Боррель заявил, что до конца года весь ЕС, кроме Венгрии, избавится от энергоресурсов РФ

К концу текущего года все страны Евросоюза, кроме, возможно, Венгрии, избавятся от энергоресурсов из России. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель во время выступления в Международном университете в Испании.

"К концу года все страны избавятся полностью от энергетических ресурсов России. Возможно, Венгрия станет исключением по политическим причинам", — сказал он.

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Ранее Лайф рассказывал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проанонсировала десятый пакет антироссийских санкций. Новый документ, как предполагают в Брюсселе, будет призван закрыть лазейки в уже принятых мерах.

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Getty Images / Nicolas Economou

Варвара Романова

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