Боррель назвал страну ЕС, которая вряд ли избавится от энергоресурсов РФ к концу года
Боррель заявил, что до конца года весь ЕС, кроме Венгрии, избавится от энергоресурсов РФ
К концу текущего года все страны Евросоюза, кроме, возможно, Венгрии, избавятся от энергоресурсов из России. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель во время выступления в Международном университете в Испании.
"К концу года все страны избавятся полностью от энергетических ресурсов России. Возможно, Венгрия станет исключением по политическим причинам", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проанонсировала десятый пакет антироссийских санкций. Новый документ, как предполагают в Брюсселе, будет призван закрыть лазейки в уже принятых мерах.
Getty Images / Nicolas Economou