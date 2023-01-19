Макрон выступил за сохранение диалога с РФ и пожаловался, что давно не общался с Путиным

Париж выступает за сохранение диалога с Москвой, который должен вести Запад, избегая даже словесной эскалации. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью изданию El Pais.

В беседе с журналистом он подчеркнул, что много разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным до и с начала украинского конфликта. При этом Макрон посетовал, что переговоров в последние недели не было. По его словам, нужно помнить, что с соседями следует выстраивать мир.

"Я говорил это тогда, когда все об этом забывали, повторяя, что "надо поставить Россию на колени". Я продемонстрировал словами и действиями, что Франция поддерживает украинское сопротивление, в этом нет сомнений. Но необходимо всегда сохранять возможность диалога", — заявил французский лидер.

Макрон также уверен, что катализатор украинского конфликта — это кризис, "который переживает российская модель". По его словам, наша страна ищет себя и собственный путь. При этом французский президент назвал россиян великим народом, а Россию — великой державой как территориально, так и исторически, хотя восстанавливалась РФ после 1991 года тяжело. Вместе с тем он обеспокоен из-за возможного вовлечения в боевые действия на Украине европейских стран, хотя и считает, что до этого не дойдёт. По словам Макрона, большинство европейцев и американцев изначально заявляли, что придерживаются стороны Киева, но и продолжения конфликта не хотят.

"По этой причине мы никогда не прибегали к словесной или иной эскалации. Я думаю, что крайне важно придерживаться этой позиции, будучи наученными нашим опытом", — подчеркнул Макрон.