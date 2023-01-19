В ГД предложили ввести запрет на курение рядом с детскими площадками
Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить курение рядом с детскими площадками. Обращение с таким предложением он направил на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, копия письма есть в распоряжении RT.
Парламентарий отметил, что по законодательству сейчас запрещено курить на самих детских площадках. Тем не менее достаточно часто можно увидеть граждан, в том числе родителей несовершеннолетних, которые дымят в непосредственной близости от детей, отойдя от них буквально на метр. С юридической точки зрения курильщики выполняют требование закона, но их пагубная привычка всё же угрожает здоровью малышей.
"В этой связи предлагаю совместно проработать законодательную инициативу, а также прошу определить позицию министерства по целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета на курение на расстоянии не менее чем 15 метров от границ детской площадки", — говорится в обращении Хамзаева.
А ранее Лайф сообщал, что власти Новой Зеландии навсегда запретили продажу сигарет жителям страны, которые родились после 2009 года. Вместе с тем принятый закон сокращает разрешённую концентрацию никотина в табачных изделиях и в десять раз уменьшает число торговых точек по продаже табака.
Агентство городских новостей "Москва"