Политолог согласился с предложенной Медведчуком концепцией украинской оппозиции

Украинская демократия должна строиться без оглядки на мнение западного мира. Такое мнение высказал в четверг директор Центра политического анализа Павел Данилин на круглом столе ЭИСИ, посвящённом обсуждению оппозиции киевскому режиму внутри страны.

Политолог напомнил, что в этом и состоял один из основных тезисов недавней статьи Виктора Медведчука — у действующего киевского режима должна появиться вменяемая оппозиция в противовес идеи ненависти к России.

"Мы привыкли, что на Украине есть монолитная позиция людей, которые ненавидят Россию, а Медведчук в статье говорит об обратном — что украинцам надо начинать строить свою демократию и гражданский диалог, не в угоду западным кураторам. Он дал старт обсуждению того, что на происходящее нельзя смотреть в черно-белом стиле, где есть однозначная группа, которая ненавидит Россию, что это — вся Украина. Это отнюдь не вся Украина", — заключил Данилин.