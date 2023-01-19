Политолог согласился с предложенной Медведчуком концепцией украинской оппозиции
Политолог Данилин: Украинцам надо строить свою демократию и гражданский диалог не в угоду кураторам с Запада
Украинская демократия должна строиться без оглядки на мнение западного мира. Такое мнение высказал в четверг директор Центра политического анализа Павел Данилин на круглом столе ЭИСИ, посвящённом обсуждению оппозиции киевскому режиму внутри страны.
Политолог напомнил, что в этом и состоял один из основных тезисов недавней статьи Виктора Медведчука — у действующего киевского режима должна появиться вменяемая оппозиция в противовес идеи ненависти к России.
"Мы привыкли, что на Украине есть монолитная позиция людей, которые ненавидят Россию, а Медведчук в статье говорит об обратном — что украинцам надо начинать строить свою демократию и гражданский диалог, не в угоду западным кураторам. Он дал старт обсуждению того, что на происходящее нельзя смотреть в черно-белом стиле, где есть однозначная группа, которая ненавидит Россию, что это — вся Украина. Это отнюдь не вся Украина", — заключил Данилин.
Напомним, что ранее украинский политик Виктор Медведчук опубликовал статью, в которой высказался о ситуации на Украине, отметив, что для разрядки необходимо признать интересы России, а также рассказал о том, что большинство американских и европейских политиков никакого мира не хотят, но это вовсе не значит, что украинцам "военный триумф Зеленского важнее жизней и разрушенных домов". В ней же Медведчук озвучил предложение создать политическое движение "из тех, кто не сдался, кто не отрёкся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок".
ТАСС / Ирина Яковлева