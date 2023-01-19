Почти треть россиян никогда не окунались в прорубь на Крещение из-за боязни холода

Две трети россиян признались, что никогда не участвовали в крещенских купаниях, из них почти половина не окунались в прорубь из-за боязни холода. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл kp.ru. Ещё 28% респондентов рассказали, что отказывались от такой традиции из-за противопоказаний по состоянию здоровья.

"Могу только в ванну 19 января нырнуть", — пошутила одна из опрошенных.

"Окунаться в прорубь на праздник Крещения Богоявления — русская благочестивая традиция, не имеющая сакраментального значения, и Церковь никого не обязывает строго её соблюдать, — считает ещё один.

Среди опрошенных несколько раз окунались в ледяную купель 10% респондентов, однажды купались в проруби, но повторять это больше не хотят — 7%, искупались один раз и планируют сделать это ещё — 5%. Каждый год окунаются в прорубь на Крещение всего 3% опрошенных, для них это постоянная традиция.

Всего в опросе приняли участие 9,9 тысячи человек. Его проводили среди подписчиков kp.ru и на страницах издания в социальных сетях.