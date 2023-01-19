Запад устал от поставок оружия Украине, но пытается сохранить лицо, заявили в ГД

Запад заметно устал от поставок оружия Украине, но с подачи Соединённых Штатов пытается сохранить лицо. Об этом в беседе с телеканалом RT заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя жалобы Зеленского на нерешительность партнёров Незалежной в вопросе поставки танков.

"Коллективный Запад, погрязший в затянувшейся истории "помощи" Киеву, уже изрядно устал поставлять вооружение, хотя с подачи США и пытается натужно сохранить лицо. Но опустошение западных арсеналов не может остаться незамеченным, как бы западные партнёры Зеленского ни пытались скрывать этот факт", — сказал Белик.