Запад устал от поставок оружия Украине, но пытается сохранить лицо, заявили в ГД
Депутат Белик: Запад изрядно устал от поставок вооружения Украине
Запад заметно устал от поставок оружия Украине, но с подачи Соединённых Штатов пытается сохранить лицо. Об этом в беседе с телеканалом RT заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя жалобы Зеленского на нерешительность партнёров Незалежной в вопросе поставки танков.
"Коллективный Запад, погрязший в затянувшейся истории "помощи" Киеву, уже изрядно устал поставлять вооружение, хотя с подачи США и пытается натужно сохранить лицо. Но опустошение западных арсеналов не может остаться незамеченным, как бы западные партнёры Зеленского ни пытались скрывать этот факт", — сказал Белик.
По словам парламентария, страны Запада изо всех сил пытаются экономить собственное вооружение, но в то же время увеличиваются и аппетиты Киева, а запросы Зеленского растут "в геометрической прогрессии". Однако вместе с этим растёт и количество вопросов о том, куда деваются деньги, выделяемые Украине в рамках финансовой помощи, подчеркнул депутат.
Как писал ранее Лайф, Германия не может решиться на поставки Украине танков Leopard 2. Как заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передача такой техники Киеву может увеличить риск перерастания конфликта в войну между РФ и НАТО. США в свою очередь отказались отправлять на Украину танки Abrams, заявив, что время для этого пока не пришло.
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