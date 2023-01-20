Reuters: Нефтесервисный гигант SLB нарастил выручку в РФ на фоне ухода конкурентов

Крупнейшая нефтесервисная компания в мире SLB нарастила свою выручку в России по итогам третьего квартала 2022 года и активизировала бизнес за счёт ухода с рынка конкурентов. Об этом пишет Reuters.

По итогам третьего квартала прошлого года выручка компании выросла на 25% в сравнении с предыдущим. При этом в странах Азии, Африки и Ближнего Востока этот показатель увеличивался на 12–13%. В четвёртом квартале представители гиганта ожидают рекордных выручек. По данным источников, в конце 2022 года компания увеличила свой штат, наняв в РФ ещё 70 сотрудников.