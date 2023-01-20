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20 января, 05:25

Reuters: Нефтесервисный гигант SLB нарастил выручку в РФ на фоне ухода конкурентов

Крупнейшая нефтесервисная компания в мире SLB нарастила свою выручку в России по итогам третьего квартала 2022 года и активизировала бизнес за счёт ухода с рынка конкурентов. Об этом пишет Reuters.

По итогам третьего квартала прошлого года выручка компании выросла на 25% в сравнении с предыдущим. При этом в странах Азии, Африки и Ближнего Востока этот показатель увеличивался на 12–13%. В четвёртом квартале представители гиганта ожидают рекордных выручек. По данным источников, в конце 2022 года компания увеличила свой штат, наняв в РФ ещё 70 сотрудников.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Сингапуре начали смешивать поступающую нефть из России с другими сортами для дальнейшей перепродажи в третьи страны. Такая мера, по мнению экспертов, нужна для того, чтобы скрыть истинное происхождение сырья.

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freepik.com / photoangel

Артур Белкин

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