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19 января, 13:25

Сингапур начал смешивать российскую нефть с другими сортами для дальнейшей продажи

Bloomberg: В Сингапуре начали смешивать российскую нефть для реэкспорта в другие страны

В Сингапуре начали смешивать поступающую нефть из России с другими сортами для дальнейшей перепродажи в третьи страны. Об этом пишет Bloomberg.

"Спрос на резервуары подскочил из-за роста интереса и прибыли от смешивания дешёвого топлива из России с нефтью из других источников", — говорится в тексте публикации.

Специалисты уверены, что тем самым наблюдаются попытки скрыть истинное происхождение нефти, а трейдеры и поставщики получают хорошую прибыль от смешивания "чёрного золота". Примечательно, что часть сырья в дальнейшем может остаться в Сингапуре. Кроме того, сырьё может уйти в Индонезию или Вьетнам.

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Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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