Сибирский учёный изобрёл инновационное кадило, которое не дымит, но пахнет ладаном

Учёный из Института катализа имени Борескова Сибирского отделения РАН Александр Куликов изобрёл инновационное церковное кадило на основе каталитической горелки. Пилотные испытания разработки успешно прошли в храме новосибирского Академгородка.

Как сообщает пресс-служба научного учреждения, теперь кадило не дымит, а только излучает тепло и запах ладана. Устройство работает на смеси пропана, бутана, воздуха и потребляет мизерный объём газа, поэтому от одной заправки оно может работать очень долго. Как рассказал автор изобретения, баллон со смесью вставляется в нижнюю часть устройства.

"Когда в эжектор поступает смесь пропана-бутана и воздуха, то эта струя расползается внутри него. Там так называемые турбинки завихряют смесь в противоположные стороны. Газовоздушная смесь должна равномерно распределиться и поступить на сеточки. Одинаковое распределение можно оценить по равномерному красному свечению", — пояснил Куликов.