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19 января, 13:11

Сибирский учёный изобрёл инновационное кадило, которое не дымит, но пахнет ладаном

Сибирский учёный изобрёл инновационное кадило на основе каталитической горелки

<p>Инновационное кадило на основе каталитической горелки.<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/bic_soran" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Институт катализа СО РАН</a></p>

Инновационное кадило на основе каталитической горелки. Обложка © VK / Институт катализа СО РАН

Учёный из Института катализа имени Борескова Сибирского отделения РАН Александр Куликов изобрёл инновационное церковное кадило на основе каталитической горелки. Пилотные испытания разработки успешно прошли в храме новосибирского Академгородка.

Как сообщает пресс-служба научного учреждения, теперь кадило не дымит, а только излучает тепло и запах ладана. Устройство работает на смеси пропана, бутана, воздуха и потребляет мизерный объём газа, поэтому от одной заправки оно может работать очень долго. Как рассказал автор изобретения, баллон со смесью вставляется в нижнюю часть устройства.

"Когда в эжектор поступает смесь пропана-бутана и воздуха, то эта струя расползается внутри него. Там так называемые турбинки завихряют смесь в противоположные стороны. Газовоздушная смесь должна равномерно распределиться и поступить на сеточки. Одинаковое распределение можно оценить по равномерному красному свечению", — пояснил Куликов.

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Наталья Исакова
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