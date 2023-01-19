"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 января, 13:08

В Екатеринбурге в одной закусочной за три дня отравились 12 гостей

В одном из кафе Екатеринбурга после отравления гостей обнаружили кишечную палочку

В Екатеринбурге 12 человек заразились острой кишечной инфекцией после посещения закусочной. Об этом сообщает портал "ЕАН" со ссылкой на свердловское управление Роспотребнадзора.

Указывается, что пострадавшие посещали заведение "У Аро" в период с 16 по 18 января. Среди них есть пятеро подростков в возрасте 16–17 лет. У заболевших наблюдается клиника средней тяжести, среди симптомов повышенная температура, многократные жидкий стул и рвота. Возбудителем является норовирус второго типа.

По факту отравления россиян Роспотребнадзор проводит расследование, специалисты обнаружили там множество санитарно-эпидемиологических нарушений. Так, например, в закусочной отсутствует не только вода для мытья рук и дезинфицирующие средства, но и туалет с раковиной. Вирус также выявлен у одного из сотрудников. Специалисты обнаружили кишечную палочку в шаурме, мясе, хот-догах и на нарезанных овощах.

В связи с этим составлен протокол о временном запрете работы закусочной. Для решения о приостановлении её деятельности направлены документы в суд, расследование продолжается.

Под Волгоградом мать нашла 15-летнего сына мёртвым в ванне

Под Волгоградом мать нашла 15-летнего сына мёртвым в ванне

Ранее в Узбекистане 18 детей погибли, отравившись индийским сиропом от кашля. В данном препарате, как оказалось, содержится этиленгликоль, который вызывает необратимые изменения в организме при чрезмерном употреблении.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров