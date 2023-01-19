В Екатеринбурге в одной закусочной за три дня отравились 12 гостей

В Екатеринбурге 12 человек заразились острой кишечной инфекцией после посещения закусочной. Об этом сообщает портал "ЕАН" со ссылкой на свердловское управление Роспотребнадзора.

Указывается, что пострадавшие посещали заведение "У Аро" в период с 16 по 18 января. Среди них есть пятеро подростков в возрасте 16–17 лет. У заболевших наблюдается клиника средней тяжести, среди симптомов повышенная температура, многократные жидкий стул и рвота. Возбудителем является норовирус второго типа.

По факту отравления россиян Роспотребнадзор проводит расследование, специалисты обнаружили там множество санитарно-эпидемиологических нарушений. Так, например, в закусочной отсутствует не только вода для мытья рук и дезинфицирующие средства, но и туалет с раковиной. Вирус также выявлен у одного из сотрудников. Специалисты обнаружили кишечную палочку в шаурме, мясе, хот-догах и на нарезанных овощах.

В связи с этим составлен протокол о временном запрете работы закусочной. Для решения о приостановлении её деятельности направлены документы в суд, расследование продолжается.