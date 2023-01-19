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19 января, 13:01

Жители регионов раскрыли, что подталкивает их к переезду в Москву и Петербург

RT: 20% россиян заявили о готовности переехать в Москву или Санкт-Петербург из регионов

Пятая часть россиян (20%) готова сменить регионы, в которых они проживают, на Москву или Санкт-Петербург, где они видят серьёзные возможности для развития карьеры и шансы зарабатывать больше денег. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "Зарплата.ру", которые публикует RT.

"Из тех, кто рассматривает переезд в этом году, больше половины отдают предпочтение Санкт-Петербургу (52%), остальные 48% — Москве. В прошлом году Северная столица не смогла обойти по популярности Москву на 10%", — говорится в сообщении.

Более половины респондентов (55%) признались, что основной аргумент в пользу переезда — высокая зарплата. Ещё 19% меняют место жительства из-за отсутствия карьерных возможностей в регионе, 16% хотят роста в работе, 5% надеются трудоустроиться в крупной компании, 4% едут по личным причинам, а 1% опрошенных переезжает в надежде приобрести новый опыт в управлении. При этом большая часть переезжающих ещё не нашла работу в столицах: 48% респондентов проходят собеседования удалённо, ещё 42% намерены заняться просмотром вакансий после переезда.

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Ранее Лайф писал, что каждый седьмой россиянин планирует сменить работу в наступившем году. Но 36% россиян дорожат стабильностью и не собираются что-либо менять в своей карьере.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Артур Белкин
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