5 годных советов, как найти работу, которая нравится

Что является мерилом успеха? Раньше к тем, кто добился каких-то результатов, относили сотрудников, у которых есть собственный угол в офисе и стабильное продвижение по карьерной лестнице. С течением времени всё меньшее число работников гонится за красивыми названиями должностей и большими офисами. Вместо этого люди ищут направления в карьере, которые больше отражают их ценности и хобби. Главными советами, как найти работу мечты, поделилась Хелен Таппер — соучредитель и гендиректор компании по развитию карьеры Amazing If.

1. Решите, что для вас важно в работе

Необходимо чётко понимать свои ценности, осознавать, что мотивирует вас, движет вами. Когда вы знаете, что к чему, работа спорится. "Речь идёт о соединении того, что делает вас вами, с тем, чем вы занимаетесь", — пояснила Таппер.

2. Переосмыслите традиционную карьерную лестницу

Помните, что в карьере вы вполне можете развиваться по разным направлениям. Устойчивость к преодолению трудностей помогут повысить тренинги. Фото © Shuttertock

Ваша карьера будет полна перемен. Так что пусть она идёт волнами, будет такой же индивидуальной, как и вы сами, посоветовала Хелен. В своей деятельности вы должны иметь свободу развиваться по разным направлениям. Попробуйте найти такого работодателя, который предоставит возможность развивать свои сильные стороны, связи и знания. Тренинги повысят вашу устойчивость к трудностям.

3. Привносите страсть в то, чем занимаетесь

Учительницей начальных классов Челси Ходжсон движет способность каждый день приносить пользу. "Мне нравится, что можно проследить, как за учебный год я изменила жизнь детей к лучшему. Видеть их прогресс так приятно!" У Челси есть лайфхак: она делит своё хобби с учениками. После рабочего дня в школе Ходжсон руководит спортивными секциями. С собой она берёт неуверенных в себе школьников. "Поэтому я прошу их помочь мне в судействе — даже если ты неспортивный, ты можешь участвовать в игре. Я надеюсь, то, что я рефери на матчах между мужскими командами, доказывает детям, что они могут быть теми, кем хотят".

4. Будьте открыты к диалогу

Не стесняйтесь обсуждать с начальством ваши карьерные перспективы и предлагать внедрять новшества в рабочий процесс. Фото © Shutterstock

Во время пандемии коронавируса многие сидели дома, не тратя времени на ежедневные поездки по делам и общение один на один с коллегами. Отсюда появилась возможность подумать, является ли работа, которую они выполняют, тем, что им нужно в долгосрочной перспективе, напомнила Хелен о "Великой отставке". Этим термином принято называть экономическую тенденцию, при которой сотрудники добровольно уходят с работы в массовом порядке с начала 2021-го (в основном в США).

Как узнать, пора ли действовать? Таппер предложила обсудить ситуацию непосредственно с начальником: "Оставаться на одном и том же месте работы необязательно означает застой. Поделитесь с руководителем идеями о том, как вы могли бы развиваться и лучше использовать свои навыки". "Если с вашей стороны была попытка создать возможности и вы всё ещё чувствуете, что застряли, возможно, всё же пришло время что-то менять", — добавила она.

5. Убедитесь, что у вас есть жизнь вне работы