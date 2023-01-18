10 эпичных свадебных фото, после которых вы ни за что не захотите расписываться в загсе

"Поженились рядом с действующим вулканом", — LooksLikeFilm.

Фото © Reddit / LooksLikeFilm

"Итак, мы поженились в зоопарке. Этот медведь наградил нас весьма интересным взглядом..." — DrBaumli.

Фото © Reddit / DrBaumli

"Мы поженились в Британской Колумбии, и нам только что прислали несколько наших фотографий. Я просто в восторге от этой, удивительно!" — justodea.

Фото © Reddit / justodea

"А давай поженимся на батуте!" — предложила она..." — JiveMonkey.

Фото © Reddit / JiveMonkey

"Из-за пандемии застряли в Коста-Рике на три месяца и решили пожениться. Выкуси, ковид!" — sanny0807.

Фото © Reddit / sanny0807

"Поженились на прошлой неделе на Санторини. Пока мой папа вёл мою жену к алтарю, прямо над ними проходили соревнования по паркуру", — mattyglen87.

Фото © Reddit / mattyglen87

"Вот что бывает, когда нидерландский фермер женится", — Remasterr.

Фото © Reddit / Remasterr

"Я женился в Новой Зеландии пару недель назад. Подумал, это будет интересно увидеть", — thepickledchef.

Фото © Reddit / thepickledchef, Джен Кориш

"Уехал в Африку, чтобы жениться. Прошло всё очень даже неплохо. Я и, получается, друзья жениха", — natron3k.

Фото © Reddit / natron3k

"Мы только что поженились у Тадж-Махала", — harpin.