10 эпичных свадебных фото, после которых вы ни за что не захотите расписываться в загсе
Свадьбы вовсе не обязательно проводить в местном загсе и ресторане неподалёку. Герои подборки Лайф.ру бросили всё и уехали скреплять союз далеко от дома... Не пожалели!
"Поженились рядом с действующим вулканом", — LooksLikeFilm.
Фото © Reddit / LooksLikeFilm
"Итак, мы поженились в зоопарке. Этот медведь наградил нас весьма интересным взглядом..." — DrBaumli.
Фото © Reddit / DrBaumli
"Мы поженились в Британской Колумбии, и нам только что прислали несколько наших фотографий. Я просто в восторге от этой, удивительно!" — justodea.
Фото © Reddit / justodea
"А давай поженимся на батуте!" — предложила она..." — JiveMonkey.
Фото © Reddit / JiveMonkey
"Из-за пандемии застряли в Коста-Рике на три месяца и решили пожениться. Выкуси, ковид!" — sanny0807.
Фото © Reddit / sanny0807
"Поженились на прошлой неделе на Санторини. Пока мой папа вёл мою жену к алтарю, прямо над ними проходили соревнования по паркуру", — mattyglen87.
Фото © Reddit / mattyglen87
"Вот что бывает, когда нидерландский фермер женится", — Remasterr.
Фото © Reddit / Remasterr
"Я женился в Новой Зеландии пару недель назад. Подумал, это будет интересно увидеть", — thepickledchef.
Фото © Reddit / thepickledchef, Джен Кориш
"Уехал в Африку, чтобы жениться. Прошло всё очень даже неплохо. Я и, получается, друзья жениха", — natron3k.
Фото © Reddit / natron3k
"Мы только что поженились у Тадж-Махала", — harpin.
Фото © Reddit / harpin
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Reddit / LooksLikeFilm