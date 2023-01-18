Воспитательница рассказала, как её бесит работа с детьми, и эти откровения выведут любого родителя

На днях пользовательница "Твиттера" lamaanddrama, которая, судя по всему, трудится воспитательницей в детском садике, устроила тред на тему всех "прелестей" своей работы. По словам девушки, всем, кто собирается стать родителями, нужно сдавать экзамен на адекватность, "потому что работать в детском саду с родителями оказалось тяжелее, чем с их трёхлетними детьми". Приводим самые пикантные моменты из откровений девушки.

Плата за детский сад составляет 1500 рублей. У меня вторая младшая группа, это дети трёх-четырёх лет. Мало того что они в принципе маленькие, они ещё и не приучены ходить на унитаз, да даже на простой горшок. И мы какаем и писаем в штаны. Меня дико злит тот факт, что ребёнок в три года ходит на плавание и английский язык, но срёт в штаны прямо за завтраком, потому что не хочет проситься или потому что унитаз холодный. И нужно, чтобы кто-то посидел раньше, чтобы нагреть. Я не шучу lamaanddrama

Многие могут подумать, что нет ничего ужасного в том, чтобы застирать одежду малышам. Но у девушки другая точка зрения: "Я не прачка и не личная няня, чтобы стирать вещи, в которые твой сын посрал, потому что унитаз холодный". Впрочем, понять воспитательницу тоже можно. Вряд ли кто-то из нас захотел бы заниматься подобным. Но удивительно то, что описанное действо — ещё не самый плохой момент.

Фото © Shutterstock

Ситуация. Ребёнку нельзя одеваться самому, потому что папа сказал, что у него есть женщины на это и они должны всё делать вместо него. Каждый раз, когда я говорю, что вашему сыну четыре года и, алло, все одеваются сами, на меня психуют. И родители, и сам мальчик. Он просто стоит и орёт во всю глотку без единой слезы. А откуда взяться слезам, если он не тупой и понимает, что все уже умеют одеваться и раздеваться в нужной последовательности, а он — нет lamaanddrama

Также lamaanddrama в ужасе от родителей, которые приводят малышей в группу, хотя прекрасно понимают, что те заболели: "Удивляет, с какой лёгкостью они ведут больных детей в сад. Во время беременности мы фотосессии делаем, ждём ребёнка, а потом забиваем на него и ведём с температурой в сад на весь день, но перед этим даём ему ибуклин. Воспитатель же дурак и не понимает. Пусть он лежит, стонет, сопли и кашель его мучают, но мать трубку брать не будет. И ладно, если ты на работе, но так чаще всего делают те, кто в декрете". И девушка даже не упомянула, что такими выходками родители ставят здоровье других детей и воспитателя под угрозу. Думаете, всё? Нет, пока список ещё далеко не полный.

Есть ещё особый вид мразей, которым вечно не нравится, как фоткают их детей. "А вот моего Петрушку не с того ракурса взяли. Ой, а почему он стоит сбоку, а не в центре?" Вот удивится твой Петрушка, когда поймёт, что мир вокруг него не крутится <...> Скидываешь видео, как дети делают поделку, а тебе в ответ: "Вы сняли Петрушку самого последнего!" У меня 28 человек в группе! Твой Петрушка не один. Да посмотри просто, как у него получается, и скажи спасибо, что с ним занимаются lamaanddrama

Да и вообще, с современными родителями воспитательница боится лишний раз заговорить. "Каждой что-то не так: не так обнимаешь детей, не так играешь, не так кормят, не так проводят занятия, всё не так. Каждое действие неверное". Отдельная история — одежда у детей. Причём у всех подход разный.

Кто-то слишком сильно следит и ругается из-за внешнего вида ребёнка, а кто-то неделями не стирает нательные майки, дети ходят в каких-то пожелтевших и вонючих. Как можно надеть это на своего ребёнка? У кого-то скандал, что ребёнок капнул борщом, а кто-то в принципе не моется сам и детей не купает, зато права мы знаем и качаем lamaanddrama

Фото © Shutterstock

Также работница в ярости от родителей, которые могут месяцами не оплачивать квитанции за детский сад, но при этом приводят детей с утра пораньше и забирают впритык, "чтобы воспитатель, отработав 12 часов, не дай бог, не ушёл домой раньше на полчаса". Главная претензия lamaanddrama в том, что мамам и папам просто не нужны собственные дети.

Просто привели, забрали домой, час поиграли и положили спать. И завтра снова на 12 часов. Проблема в том, что дети, по сути, не нужны родителям, им не нужны новые умелки и какие-то истории, им не нужно ничего, кроме как слить негатив на других <...> Это всё так действует на нервы, что к концу дня я просто бегу за угол, чтобы покурить и постоять в тишине lamaanddrama