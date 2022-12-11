Четыре знака зодиака, чья интимная жизнь в 2023 году будет ярче, чем у остальных

Нам всем не помешает немного расслабиться и снизить уровень стресса, и наступающий год Чёрного Водяного Кролика предлагает для этого отличные возможности. Кроме того, что 2023-й обещает быть относительно спокойным и мирным, звёзды говорят о том, что у многих из нас наконец появится возможность сосредоточиться на собственной жизни и своих интересах, поставить их выше интересов общества и окружающих. В интимной жизни год Кота обещает быть удачным для всех знаков зодиака — более открытыми и эмоциональными нас делает положение Сатурна в Рыбах. Для кого же 2023 год будет особенно ярким? Карты в беседе с Лайфом раскрыла астролог, психолог Анна Гусева.

Знак зодиака Телец: сексуальный гороскоп на 2023-й

Сексуальный гороскоп на 2023 год сулит Тельцам фейерверк ощущений. В год Чёрного Водяного Кролика могут воплотиться в жизнь даже самые тайные мечты этих людей стихии Земли. Фото © Shutterstock

В 2023 году даже сдержанные носители знака зодиака Телец не побоятся демонстрировать настоящие чувства. Быт и карьера будут идти свои чередом, и год Кролика — самое время заняться устройством личной жизни. Планета любви Венера переместится в созвездие Тельца к середине весны и подарит этим представителям стихии Земли настоящий фейерверк ощущений. Воплотиться в жизнь смогут даже самые тайные мечты Тельцов. Те из них, кто состоит в паре, смогут выйти на новый уровень доверия и эмоциональности в интимной жизни.

Одиноким Тельцам весна и лето обещают большое количество встреч, среди которых обязательно будет та самая, судьбоносная. Вы невероятно привлекательны, и это сносит голову не только вашим партнёрам, но и вам Анна Гусева Астролог, психолог

Знак зодиака Лев: интимный гороскоп на год Чёрного Водяного Кролика

Люди, рождённые под знаком зодиака Лев, в 2023 году будут чувствовать неудержимое желание флиртовать. Причём игра в пределах разумного на стороне только улучшит и разнообразит сексуальную жизнь с партнёром. Фото © Shutterstock

Нестандартные решения помогут людям, рождённым под знаком зодиака Лев, не только добиться успеха в бизнесе, но и подарят массу необычных интимных переживаний. Эти представители огненной стихии в 2023-м могут почувствовать неудержимое желание флиртовать, и, как ни странно, это пойдёт на пользу. Одинокому Льву удачный флирт подарит лучший секс в жизни. Тем Львам, кто в паре, астролог Анна Гусева рекомендует не переходить границ, при этом использовать флирт на стороне для того, чтобы разнообразить сексуальную жизнь с партнёром. Особенно яркими для Львов будут периоды затмений 30 апреля, 16 мая, 25 октября и 8 ноября.

Сексуальный гороскоп для знака зодиака Весы на 2023 год

Для Весов наступает их время — представители воздушной стихии в 2023-м получат удивительный шанс ещё раз познакомиться со своей привлекательностью и сексуальностью. Полёт бабочек в животе начнётся уже в январе. Фото © Shutterstock

С самого начала года Кота Весы будут чувствовать полёт бабочек в животе. Люди этого знака зодиака в 2023-м будто проснутся после спячки и будут требовать общения и новых ярких эмоций. Этим представителям стихии Воздуха выпадет удивительный шанс: познакомиться с собой ещё раз, узнать, насколько чувственными и смелыми они могут быть. Весы будут чувствовать себя невероятно привлекательными, и это передастся окружающим, поэтому им не нужно удивляться повышенному вниманию к своей персоне. Психолог Гусева советует не бросаться во все тяжкие, но и не сдерживать себя условностями и рамками. Весы, следующий год — это ваше время!

Интимный гороскоп для знака зодиака Водолей на 2023-й

Водолеи в год Кота поймут, что любят и получать удовольствие, и доставлять его. Такие перемены в мыслях сподвигнут воздушных людей на эксперименты в постели. Фото © Shutterstock

В 2023 году эти воздушные люди откроют для себя новую сторону сексуальной жизни. Водолеи поймут, что им нравится не только получать удовольствие, но и дарить его. Это может сподвигнуть носителей знака зодиака на необычные эксперименты в постели. Главное — не бояться удивлять вторую половинку и самих себя и помнить, что в жизни двух любящих людей нет места чужим установкам и принципам.

Самый удачный период для вас — середина лета. Осень, возможно, заставит вас усомниться в правильности своих действий, но не спешите с выводами. Переждите период спада и двигайтесь дальше, к новым целям и ощущениям Анна Гусева Астролог, психолог