Диетолог объяснила, почему завтрак в постели — это не только романтично, но и полезно

Завтрак прямо в постели является не только милой и романтичной традицией, но и крайне полезным началом дня, ведь принимать пищу нужно как можно скорее после пробуждения. Об этом "Радио Sputnik" рассказала член сообщества "Диетологи России" и Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.

"Если мы проснулись и сразу завтракаем, это хорошо, потому что в первой половине дня наша гормональная система работает лучше всего. Кроме того, нужно учитывать, что во время ночного сна, который длится в среднем восемь часов, организм был без еды <...> В целом же рекомендуется завтракать в течение часа после того, как мы проснулись. Это оптимальный промежуток времени для завтрака", — отметила диетолог.

Матыскина заметила, что не видела каких-либо исследований на предмет того, что есть лёжа вредно, ведь человеческий организм — "умная машина", в которой есть клапаны, работающие для того, чтобы еда не пошла не туда при каком-либо неправильном положении тела. Важно, по мнению диетолога, не положение, в котором идёт приём пищи, а насколько будет сбалансирован завтрак.

"В идеале он должен быть сложным по составу. Часто в рационе не хватает сложных углеводов, и самый простой способ исправить это — есть кашу на завтрак. Но не стоит начинать утренний приём пищи со сладостей, это может привести к повышению уровня сахара в крови. Так, фрукты и ягоды надо сочетать с белками и жирами, например добавлять их к сырникам", — добавила специалист.