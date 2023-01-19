Эксперт описал, что из себя представляет "другая Украина", преданная режимом Зеленского

Украина, которая в 2019 году проголосовала за Владимира Зеленского, — это страна, которая "наелась" политики Петра Порошенко, строившего откровенно антироссийское государство. Об этом напомнил директор Института изучения последствий военных действий на Украине, политолог Кирилл Молчанов в ходе круглого стола ЭИСИ, посвящённого оппозиции киевскому режиму внутри страны.

Политолог Молчанов: Цель статьи Медведчука — показать сторонникам мирной Украины, что их голос начал проявляться. Видео © Телеграм-канал ЭИСИ

По словам эксперта, дальнейшей политикой Зеленский обманул ожидания своих избирателей и лишь приблизил точку обострения российско-украинских отношений.

"Другая Украина — это беженцы, вдовы военнослужащих, которые каждые выходные выходят на митинги, это те, кто понял, что война — это горе, те, кто боится сказать, что не согласны с политикой Зеленского", — отметил Молчанов.

Политолог также обратился к недавней статье Виктора Медведчука, в которой подробно описано, что антироссийские процессы на Украине начали запускать ещё в 1991 году, а в результате именно эту "майданную" идеологию Порошенко утвердил как государственную.

"Большая часть украинцев, представляющих позицию мира, оказалась не представленной не только в политической элите, она не представлена даже никакими спикерами. Цель статьи — показать всем сторонникам мирной Украины, что их голос начал проявляться", — отметил участник круглого стола ЭИСИ.