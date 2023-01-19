Эксперт описал, что из себя представляет "другая Украина", преданная режимом Зеленского
Политолог Молчанов: Цель статьи Медведчука — показать сторонникам мирной Украины, что их голос начал проявляться
Украина, которая в 2019 году проголосовала за Владимира Зеленского, — это страна, которая "наелась" политики Петра Порошенко, строившего откровенно антироссийское государство. Об этом напомнил директор Института изучения последствий военных действий на Украине, политолог Кирилл Молчанов в ходе круглого стола ЭИСИ, посвящённого оппозиции киевскому режиму внутри страны.
Политолог Молчанов: Цель статьи Медведчука — показать сторонникам мирной Украины, что их голос начал проявляться. Видео © Телеграм-канал ЭИСИ
По словам эксперта, дальнейшей политикой Зеленский обманул ожидания своих избирателей и лишь приблизил точку обострения российско-украинских отношений.
"Другая Украина — это беженцы, вдовы военнослужащих, которые каждые выходные выходят на митинги, это те, кто понял, что война — это горе, те, кто боится сказать, что не согласны с политикой Зеленского", — отметил Молчанов.
Политолог также обратился к недавней статье Виктора Медведчука, в которой подробно описано, что антироссийские процессы на Украине начали запускать ещё в 1991 году, а в результате именно эту "майданную" идеологию Порошенко утвердил как государственную.
"Большая часть украинцев, представляющих позицию мира, оказалась не представленной не только в политической элите, она не представлена даже никакими спикерами. Цель статьи — показать всем сторонникам мирной Украины, что их голос начал проявляться", — отметил участник круглого стола ЭИСИ.
Напомним, что ранее украинский политик Виктор Медведчук опубликовал статью, в которой высказался о ситуации на Украине, отметив, что для разрядки необходимо признать интересы России, а также рассказал о том, что большинство американских и европейских политиков никакого мира не хотят, но это вовсе не значит, что украинцам "военный триумф Зеленского важнее жизней и разрушенных домов". В ней же Медведчук озвучил предложение создать политическое движение "из тех, кто не сдался, кто не отрёкся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок".
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